Bakan Ersoy'dan sandık görevlilerine 'Ev ödevinize iyi çalışın' çağrısı: Hep beraber son dakika golü atalım

Bakan Ersoy, AK Parti Isparta İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Isparta Ticaret ve Sanayi Odasında (ITSO) sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda ITSO Başkanvekili Mustafa Tutar, kent turizmi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, sandık görevlilerinin önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. Sandık görevlilerine çağrıda bulunan Ersoy, şunları kaydetti: "Kaleyi tutan sizsiniz. Son dakika golü yemeyelim, hep beraber son dakika golü atalım. Ev ödevinize iyi çalışın. Son günde zinde bir şekilde sandıklarımıza sahip çıkalım. Isparta'da çok iddialıyız. İnşallah başkanımız kazanacak. 31 Mart'ta sizlerin görevi bitecek, bizlerin görevi başlayacak. Isparta'ya çok güzel şeyler kazandıracağız hep beraber. Çok güzel projeleri hayata geçireceğiz. Bizim kafamızdaki projeleri hayata geçirmek için sizin çok dikkatli, azimli ve başarılı olmanız gerekiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum."

Ersoy, bazı sandık görevlileriyle fotoğraf çektirdikten sonra Antalya'ya hareket etti.

Programlara, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen de katıldı.