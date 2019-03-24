Erdoğan: Yavaş'ın seçim öncesi veya sonrası ne olacağı belli değil, Ankara şu anda belirsizlik içinde olan bir durumda

Erdoğan CHP ile İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet ititfakının Ankara Büyükşehir için adayı Mansur Yavaş için "Belediye başkanlığını Ankara'da yapacak kapasitede biri değil' değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı "Bu zatın (Mansur Yavaş) zaten seçim öncesi veya sonrası ne olacağı belli değil. Ankara şu anda belirsizlik içinde olan bir durumda… Üstelik bir de bu adam Yavaş, vergi noktasında da vergi kaçakçısı, bir de bu var. Şu anda Maliye Bakanlığı kayıtlarında bu durumda geçiyor… Sahte senet, vergi kaçakçısı, neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Böyle bir insanın Ankara gibi bir yere belediye başkanı olması kabul edilemez" dedi.