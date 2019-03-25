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12:14 25 Mart 2019
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    5 kişinin katil zanlısı Atılgan Kümür

    5 kişinin katil zanlısı ABD ajanı olduğunu ileri sürdü: 'Vur' dediler vurdum, birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 2017 yılında 1.5 saat içinde 4 ayrı evdeki 5 akrabasını öldüren Atılgan Kümür savunmasında ABD ajanı olduğunu ileri sürdü. Kümür, "Benim kim olduğumu bilmeden yargılama yapıyorsunuz. Ben Amerika istihbarat ajanıyım. Bana emir geldi. 'Vur' dediler, vurdum. Birkaç kişiyi daha öldürecektim. Fakat acıktım" dedi.

    DHA'nın haberine göre Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde hayvancılık yapan annesi Hatice Kümür ile birlikte kalan Atılgan Kümür, 12 Haziran 2017 günü 4 ayrı eve giderek husumetli olduğu ileri sürülen akrabaları Bekir Kıran (80), Mustafa Tokat (80), Meryem Tokat (79), oğlu Hamit Tokat (51) ve Mehmet Tokat'ı (64) tüfekle ateş ederek öldürdü.

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    DHA
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    Kümür, Mehmet Tokat'ı öldürdükten sonra Tokat'ın kardeşi Harun Tokat'ın evine yöneldi. Bu sırada öldürülen Mehmet Tokat'ın ailesi, Harun Tokat'a telefonla durumu anlatıp kapıyı açmamasını söyledi. Tokat kapıyı açmayınca Kümür, son kurbanını öldüremeden, evin dışından ateş ederek ayrıldı.

    Ardından evine gidip kahvaltı yaptıktan sonra yeniden kurşun alıp katliamına devam etmek isterken, jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

    'EVLENMEK İSTİYORDUM, 'BU DELİ BUNA KIZ VERMEYİN' DİYE ENGEL OLDULAR'

    Şinasi Gürkan
    © AA / Mustafa Hatipoğlu
    Miras yüzünden katliam yapan zanlı tutuklandı
    1'i kız 2 kardeşi İsveç'te olan ve bir dönem kendisi de İsveç'te kalan Atılgan Kümür, ilk ifadesinde, "Babam öldükten sonra benim, bu akrabalarımla aram açıldı. Beni hep hor gördüler, dışladılar. Bizi akraba gibi görmüyorlardı. Bekardım ve evlenmek istiyordum. Görücü usulüyle birkaç kez kız istemeye gittik. Akrabalarım 'Bu deli, buna kız vermeyin' diye evlenmeme engel oldular'' dedi.

    Akrabalarının üvey kız kardeşini boşanmaya zorladıklarını ileri süren Kümür, olay günü koyunları otlatıp eve uğramadan tüfekle cinayetleri işlemeye başladığını ve kurşunları bittiği içinde eve döndüğünü; acıktığı için annesiyle birlikte kahvaltı yaptığını ve tekrar kurşunları hazırlayıp evden çıkmak isterken gözaltına alındığını söyledi.

    'AKIL OYUNU' KİTABINDAN ETKİLENMİŞ

    'Cinayet şubesinden kaçılmıyor efendim, pişmanım'
    © Fotoğraf : İHA
    'Cinayet şubesinden kaçılmıyor efendim, pişmanım'
    Kitap okumayı çok sevdiğini ve 'Akıl oyunu' adlı kitaptan etkilendiğini belirten Kömür, ''Evimde genelde bilim kurgu ve cinayet romanları okuyorum. Özellikle Akıl Oyunu kitabından etkilendim'' dediği öğrenildi.

    Evinin bahçesinde spor yapmak için kendi imkanlarıyla yaptığı aletlerin olduğu görülen Kömür'ün, koyunlarını otlatırken namlusunu kısalttığı tek kırma tüfekle şişelere atış yaparak, atışlarını geliştirmeye çalıştığını söylediği belirtildi.

    'KENDİMİ CIA AJANI OLARAK SİZE TANITABİLİRİM'

    Mahkeme - tutuklama
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    Kendisini sorgulayanlara da "Sen CIA ajanı mısın?" diye soran Kümür'ün, ifadesinde, ''Hayvancılık yapmaktayım aynı zamanda kendimi CIA ajanı olarak size tanıtabilirim. Ben Amerikalılar ve İngilizlerle işbirliği yapıyorum'' dedi.

    İfadesinde öldürdüğü 5 kişiyi tanıdığını ve tek tek isimlerini sayan Kümür, ''Bu kişiler benim komşularımdır. CIA, MİT ve M16 bana yetki vererek 'İstediğin kişiyi öldürebilirsin, hiçbir savcı seni sorgulayamaz, biz senin arkandayız' diyerek bana yetki verdiler. 7 yaşımdan beri Amerikalılar ve Türk derin devletiyle içli dışlıyım'' dedi.

    KURBANLARINA KONUŞMA FIRSATI VERMEMİŞ

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    © AA /
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    Kurbanlarına konuşma fırsatı vermeden öldürdüğünü anlatan Kömür, ''Vurmuş olduğum 5 kişi elimde tüfeği görünce kaçmaya çalıştı. Fakat ben hiçbirisine konuşma fırsatı vermeden kafalarına sıktım. Bu kişiler beni daha önce küçümseyerek aşağıladılar. Çayıma, şekerime zehir katarak beni felç etmeye çalıştılar. Hamit Tokat hariç 4 kişi albay ve yarbay rütbelidir. Hamit Tokat, albay ve yarbay olmamasına rağmen beni küçük düşürmüştür. O yüzden kafasına sıktım. Başka insanlar beni Mehdi olarak tanımlasa da ben kendimi Mehdi olarak görmüyorum. Beni genelde istihbaratçılar Mehdi olarak tanımlar'' diye konuştu.

    BİRKAÇ KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRECEKMİŞ, AÇIKMIŞ

    Cinayetleri tasarlayarak işlediğini belirten Kömür, ''Kafamda belirleyerek silahla öldürdüğüm kişilerin evine gittim. Hiçbiri tesadüf eseri değil. Birkaç kişiyi daha öldürecektim. Fakat acıktım. Eve döndüm, kahvaltı yaptım. Jandarma beni almasaydı Mustafa Topal ve Mehmet Biçen isimli şahısları da öldürecektim'' dedi.

    Atalay Filiz
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    Kömür, kaçma niyetinin olmadığını, bu kişileri öldürmeyi 3-4 aydır planladığını, psikolojik tedavi görmediğini, sigara, alkol, kumar ve uyuşturucu gibi alışkanlıklarını olmadığını belirterek, ''Bunu istihbaratçılara sorup öğrenebilirsiniz'' diye konuştu.

    Eve döndüğünde annesinin duyduğu silah seslerinden dolayı kendisinin bir şeyler yaptığını anladığını belirten Kümür, ''Sadece ağladı ve ne yaptığımı sordu. Aramızda başka diyalog geçmedi'' dedi. Kümür, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    AKIL SAĞLIĞI YERİNDE RAPORU

    Kümür'ün Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis' istemiyle yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasına sanık Kümür, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, bazı müştekiler ve taraf avukatları da davada hazır bulundu.

    Cinayet – suç- polis
    DHA
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    Duruşmada savunma yapan Kümür, ilk ifadelerinde olduğu gibi kendisinin Amerikan ajanı olduğunu ileri sürdü. Kümür, şunları söyledi:

    "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Beni, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) sorun. Benim kim olduğumu bilmeden yargılama yapıyorsunuz. Ben Amerika istihbarat ajanıyım. Bana emir geldi. Vur dediler vurdum" dedi.

    Kümür, daha önce verdiği ifadelerinin de doğru olduğunu ve kendisine ait olduğunu söyledi. Kümür'ün olaydan sonra yapılan sağlık kontrollerinde akıl sağlığı yerinde olduğu yönünde rapor düzenlendi. Kümür, bu raporu kabul etmediğini söyledi.

    Mahkeme heyeti, sKümür'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

    Etiketler:
    Mahkeme, Cinayet, Atılgan Kümür, İngiltere, ABD, İsveç, Konya
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