Kayıt
18:42 25 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Ülkücü kardeşlerime soruyorum, hangi devlet silah fabrikasını satar?

    © Fotoğraf : İHA/ONUR ALTINDAĞ
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    121

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta konuştu. Kılıçdaroğlu, "Ülkücü kardeşlerime soruyorum; Dünyada hangi devlet kendi silah fabrikasının yüzde 49.9'unu yabancı ordusuna satmıştır?" diye sordu, "Kaybetmeye başlayınca bel altı vurmaya başlarlar. Bizim belediye başkanlarımızın tamamı düzgün insanlar" ifadelerini kullandı.

    Bu memleketin kavgaya değil, huzura ihtiyacı var. Bu memleketin insana hizmet eden siyasetçiye ihtiyacı var. İşsizliğe son veren siyaset anlayışına ihtiyacı var.

    Biz Zonguldak deyince Ecevit'i, Ecevit deyince Zonguldak'ı hatırlarız. Alın terinin başkenti. Çalışan, üreten, örgütlenen bir kenti biliriz. Zonguldak'ta olmanın bir ayrıcalığı vardır. Zonguldaklı demek çalışan ve üretenler demektir. Ben Zonguldak'ı böyle bilirim.

    Zonguldak'ın altında bir maden var, hazine var. Bu hazineyi kazanmak için binlerce insanımız çalıştı. Binlerce insanımız buradan kazandıklarıyla çocuklarını üniversiteye gönderdi. Zonguldak bir tarih yazdı. 17 yılın sonunda 20.000 kişinin çalıştığı kara elmasın yatağında bugün binlerce kişi çalışmıyor. Seçimlerden önce size söz verdiler, oylarınızı alıp arkalarını dönüp gittiler.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Serhat Çağdaş
    Kılıçdaroğlu'ndan 'PKK'lı aday iddialarına' yanıt: Adayların tamamı CHP'li, hepsi savcılıktan temiz kağıdı aldı
    '1 YILDA İŞSİZ KALANLARIN SAYISI 1 MİLYON 11 BİN'

    1 yılda işsiz kalanların sayısı 1 milyon 11 bin kişi. Yarın ne olacak kaygısı var, huzur yok, doğru dürüst tencere kaynamıyor evlerde. Çocuğuna pantolon alamadığı için bir baba intihar etti. Şu soruyu kendinize sorun; 17 yıldır omuzlarınızda taşıdınız, ne isterse yaptınız, istediği kişiyi tayin ettiler… 17 yıl bunları yaptın, 17 yılın sonunda beni neden soğan kuyruğuna mahkum ettin arkadaş?

    O kuyruklar varlık kuyruğu diyor. Ben şimdi ne diyeyim? Almanya'ya, Japonya'ya üzülüyorum varlık kuyrukları yok diye. Varlık kuyruklarını görmek istiyorsanız gelin Türkiye'ye, görün bakalım varlıklı insanlar nasıl olur. O kuyruk gerçek bir varlık kuyruğu olsaydı en başında sen olurdun.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Serhat Çağdaş
    Kılıçdaroğlu: Bay Kemal olmak için tapusuz vatandaşa tapu vermek lazım
    'ZONGULDAK'TA KÖMÜR BİTTİ'

    Zonguldak'ta kömür bitti, dışarıdan kömür geliyor. Pamuk geliyor, tütün geliyor, nasıl oluyor da bu cennet gibi ülkede deniz varken bereketli topraklar varken, nasıl oluyor da her şey dışarıdan geliyor?

    Osmanlı üretmediği için battı, parasını basacak Merkez Bankası bile yoktu. 1930 yılında kuruldu bankamız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk üretime önem verdi, her yerde fabrikalar kurdu. Pamuk satarak, incir, üzüm satarak fabrikalar kuruldu. İlk şeker fabrikamız yumurta satarak kuruldu. Şimdi incir, üzüm, yumurta satarak kurulan fabrikaları satıyoruz, canlı hayvan alıyoruz, pamuk alıyoruz, patates alıyoruz. İşler tersine döndü. Tersine gidişi düzeltmek sizin elinizde. "Yeter kardeşim" diyeceğiz.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Muhittin Sandıkçı
    Kılıçdaroğlu: Türkiye üretmiyor, üretseydi saman mı ithal ederdik?
    'SİLAH FABRİKASI ÜLKENİN BEKASIDIR'

    Tank Palet fabrikasının bugünkü değeri 20 milyar dolar. Bir silah fabrikası bir devletin haysiyetidir, ülkenin bekasıdır. Katar ordusuna neden bir silah fabrikasına satılır? Ülkücü kardeşlerime soruyorum; Dünyada hangi devlet kendi silah fabrikasının yüzde 49.9'unu yabancı ordusuna satmıştır?

    Tank Palet fabrikasında çalışan işçi kardeşlerim için çağrı yapıyorum; 50 milyon doları bulamıyorsan, sözleşmeyi iptal et, bir hafta içinde 50 milyon doları bulmazsam siyaseti bırakacağım! 50 milyon doları bulabiliriz, kendi silah fabrikamızı başkalarına peşkeş çekmek istemiyoruz. Benden kurtulmak istiyorsun, 50 milyon doları bulamıyorum diyorsun, Suriyelilere 35 milyon doları buluyorsun, yeter ki sözleşmeyi iptal et, Ey Kılıçdaroğlu bul 50 milyon doları de, 1 haftada bulmazsam söz siyaseti bırakacağım.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Evrim Aydın
    Kılıçdaroğlu 1 TL'lik tazminat davasını kazandı
    'İMAMOĞLU İSTANBUL'UN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK'

    Dünyanın iftirasını atıyorlar, ben her türlü iftiraya alışığım. Kaybetmeye başlayınca bel altı vurmaya başlarlar. Bizim belediye başkanlarımızın tamamı düzgün insanlar. İstanbul'daki dostlarınıza telefon edin, Ekrem İmamoğlu İstanbul'un kaderini değiştirecek. Hiç kimseyi ötekileştirmiyor, alınterinden yana, dostluktan yana, birlikte yaşamaktan yana. Onlar ayrıştırıyorlar, biz birleştiriyoruz. Onlar kin tohumları ekiyorlar, bizler barış-huzur tohumları ekiyoruz.

    Etiketler:
    31 Mart seçimleri, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Ünlü Fransız ayakkabı tasarımcısı Christian Louboutin, Pakistan'da genellikle özel günlerde giyilen Peşaver sandaletini (Peshawari chappal) örnek alarak yeni yaptığı sandalet tasarımına İmran sandaleti adını verdi
    Ünlü ayakkabı tasarımcısı Pakistan'dan ilham aldı
    Karikatür
    'ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi'
    İnfografik
    NATO’nun Yugoslavya’ya askeri operasyonu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet