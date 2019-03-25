AK Parti Sözcüsü Çelik: Golan Tepeleri İsrail değil, Suriye toprağıdır

"Bu kararı bir kere daha yanlış bulduğumuzu ve kınadığımızı herkese duyurmak istiyoruz. Orası (Golan Tepeleri) İsrail toprağı değildir. Orası Suriye toprağıdır, o toprak Suriyelilerin toprağıdır. İsrail'in yaptığı işgal girişiminin Amerikan Başkanı tarafından onaylanması demek, kanunsuz bir işlemin altına imza atılması demektir. Uluslararası hukuka, BM kararlarına aykırıdır. İsrail'in bunlardan ne murat ettiği de ben bu salona girmeden İsrail'in Gazze'ye karşı başlattığı saldırıyla ortaya çıkmıştı. Gazze'deki birtakım hedefleri vurma adı altında, İsrail saldırganlığı yine Gazze'de masum insanları, sivilleri, kadınları ve çocukları öldürmeye başladı".
'KARARI TANIMIYORUZ'
Çelik, kararı tanımadıklarını, "İsrail'in kendini savunma hakkı var" diyenlere, kendilerinin de "Filistinlilerin yaşam hakkı var" dediğini aktararak, şunları kaydetti:
'O İMZA GAYRİMEŞRUDUR'
Alınan bu son Golan Tepeleri kararının çok tehlikeli olduğunun altını çizen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"ABD'nin uluslararası hukuku ihlal etmek konusunda artık sistematik bir faaliyet içerisine girdiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla taraflar arasında herhangi bir meselede arabulucu olma rolünü kaybetti. Orta Doğu meselesinde, Filistin meselesinde ortaya koyduğu tüm görüşlerin hiçbir meşruiyeti olmayacağını ilan etmiş oldular. Bu karar imzalanır imzalanmaz, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıyla yine canlara kıyılıyor, yine insanların hukuku ihlal ediliyor. Türkiye olarak sonuna kadar bu kararın karşısında olacağımızdan kimse kuşku duymasın. Başkan Trump'ın attığı o imza gayrimeşru bir karardır. Netanyahu ile birlikte Suriye'ye ait olan Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanımaları, bizim gözümüzde ebediyen gayrimeşru bir karar olarak kalacaktır. Hiçbir zaman bu kararı tanımayacağız, tanınmaması yönünde de elimizden gelen gayreti hep beraber göstereceğiz".
'İŞGALCİLİĞİ ÖZENDİRİYOR'
Alınan bu kararla Orta Doğu'da sükuneti sağlamak, diplomatik inisiyatife destek vermek yerine kaosa, kargaşaya ve daha çok çatışmaya destek verileceğine dikkati çeken Çelik, "Şunu kimse unutmasın, İsrail'in bu imzayla eş zamanlı olarak Gazze'ye başlattığı bu saldırı şunu gösteriyor ki bu imzanın altında ve arkasında kimlerin ismi varsa Gazze'de öldürülen o çocuklardan, kadınlardan ve sivillerden onlar da sorumludurlar" diye konuştu.
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