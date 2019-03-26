AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, "İstanbul'u yatırım yapılacak cazip şehirler arasına sokacağım. Bunu da o insanlara sadece yemek yaparak sağlayamazsın" dedi. Yıldırım, "Bunları yapabilmek için İstanbul'dan daha çok vergi almamız gerekir" ifadesini kullandı.

AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün sorularını yanıtladı.

Yıldırım, "Başbakanlığınız döneminden aklımda kalan en çarpıcı cümle, ‘Düşman azaltıp dost çoğaltma' politikasıydı. Seçilirseniz size oy vermeyen Kadıköy ve Beşiktaş'a da aynı politikayı uygulayacak mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

© Fotoğraf : İHA Seçime 10 gün kala anket şirketlerinden açıklamalar

"Benim siyaset anlayışımda başarı, gayrimemnunların sayısını azaltmakla orantılı bir şeydir. Bize oy vermeyen gayrimemnunlar olacak tabiatıyla. İşte onların oranını ne kadar azaltırsam bu benim için başarı ölçüsü olur.İzmir'de bunu başardım. Bana oy vermeyenlerin büyük bir kesimi ‘Biz seni seviyoruz keşke CHP'den aday olsaydın' dedi. İstanbul-İzmir arasını 2 saat 50 dakikaya düşürüyoruz. Seneye bitiyor, İzmir'e gitmen gerektiğinde üç saatte gideceksin."

Özkök'ün sohbetin devamında yönelttiği sorular ve Yıldırım'ın bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

'İZMİR GELENİ İZMİRLİ YAPIYOR AMA İSTANBUL YAPAMIYOR'



- Yine de bu şehirde sanki eksik olan bir şey var…



‘Ben söyleyeyim eksik olanı. Şehir kimliğiyle ilgili bir sıkıntımız var, İstanbullu olmakla, bir İstanbul aidiyetiyle ilgili bir eksiğimiz var. Siz İzmirlisiniz bilirsiniz. İzmir'de de Anadolu'nun her yerinden insanlar var. Ama şehir bu insanları bir buçuk yıl içinde İzmirli haline getiriyor. Ben İzmirliyim dedirtiyor. Maalesef İstanbul'da bu yok. İstanbul'a bu kimliği verecek bir dönüşümü yaptırmamız lazım.'

'URLA'DA SENİN KOMŞUN OLDUK'



- Ben şu anda Beykoz'daki evimden çıkıyorum 4.5 saat sonra Urla'daki evimdeyim.



© AFP 2019 / Adem Altan EMAX Araştırma İstanbul, Ankara ve İzmir için anket sonuçlarını açıkladı

Urla'da da komşuyuz yani.

- Sizin var mı orada eviniz?



Tabii var… Kısa süre sonra evine 3 saatten az zamanda gideceksin.

- Cumhurbaşkanı da komşumuz biliyorsunuz. Yani yaşlılıkta hepimiz orada beraberiz…



‘Eyvallah, eyvallah…'

© AA / Yaşar Tonbak Yavaş: Artık çılgın projelerden bıktık

- Sayın Yıldırım, Mansur Yavaş ile konuştum, Mehmet Özhaseki ile konuştum her ikisi de bana ortak anlaşmış gibi bir şey söyledi. Belediye başkanları siyaset yapmamalı, siyaset konuşmamalı diyorlar. Siz ne diyorsunuz?



Ben de aynı düşüncedeyim. Belediye başkanlarının birinci işi yönettikleri şehrin, oradaki insanların günlük hayatı dahil sabah erkenden akşam yatıncaya kadar her konusu ile ilgilenmek olmalı. Yerel siyasetin önemi zaten buradan gelir. Boşuna ‘şehri emini' dememişler. Bir tabir var. ‘Hemşerim baksana' dediğin zaman, ‘Sana belediye baksın' derler. Bir belediye başkanının beşikten mezara kadar şehirde yaşayanlar için sorumluluğu var, görevi var. Vatandaşa dokunmayan, vatandaşın hayatını kolaylaştırmayan, yaşam kalitesini yükseltmeyen bir şey yoksa siyasetin bence hiçbir anlamı yok. Yani hizmette siyaset olmaz.

PARMAĞINDAKİ YÜZÜK



Bu yüzüğü oğlum bana yaptırmış, taşı, Kâbe'nin yanında Hz. İbrahim Makamı var, Hz. İbrahim Makamındaki taş, oradan bir parça.

'KÜRESEL ŞİRKETLERİN ÖNÜNE KIRMIZI HALI SERİP GETİRECEĞİM'



- İstanbul'u tekrar uluslararası planda bir Londra, bir Paris ile yarışır duruma getirmek için ne yapılabilir?



Bir güzel haberim var. Yapılan bir saha araştırması, ciddi bir araştırma, şunu gösterdi. Her türlü zorluğuna, sıkıntısına rağmen İstanbul, dünyada en fazla merak edilen, en fazla görülmek istenen 5. şehir olarak gözüküyor. İstanbul'un kendisinden, tarihinden, kültüründen, coğrafyasından kaynaklanan bir özelliği var. Küresel şirketlerin dünyadaki değişik yerlerde işlerini yönetecekleri en uygun yer İstanbul'dur. Buradan 3-4 saat uçuşla 60'a yakın ülkeye ulaşıyorsunuz. Bunlar gelişmiş teknolojilere talebi yoğun olan ülkeler. Bu şirketler pekâlâ buradan yönetilebilir. Benim iddiam şu. İstanbul'u yatırım yapılacak cazip şehirler arasına sokacağım. Bunu da o insanlara sadece yemek yaparak sağlayamazsın. Yatırımcıların beklentilerini karşılamalısın. Yani yatırımcının önüne kırmızı halı sermen gerekirse onu da sermen lazım.

Bunları yapabilmek için İstanbul'dan daha çok vergi almamız gerekir. Daha çok vergi alındıkça ülke kalkınacak, İstanbul kalkınacak. Yani hepsi birbiriyle zincirleme reaksiyon gibi.

HEDEFİM İSTANBUL'UN EKONOMİ İÇİNDEKİ PAYINI 5 YIL SONUNDA 300 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK

Benim hedefim şu: Gelecek 5 yıl için İstanbul'un milli gelir içindeki payını 300 milyar dolara çıkaracağız. Şu anda 232 milyar dolar. Bunun için en az 500 bin yeni istihdam oluşturacağız. Bakıyorum bazı adaylar şu kadar iş bulacağım, iş vereceğim diyor. O zaman da insanların kafalarında belediye işçi alacak, yer açacak gibi bir şey oluyor. Böyle bir şey yok. Birçok belediye zaten şu anda maaşları veremiyor ki başka işlere yatırım yapabilsin.'

'ÜÇ-BEŞ FİYAKALI BİNA İLE FİNANS MERKEZİ OLUNMAZ'



- 2000'li yıllarda İstanbul'u finans merkezi yapma projesi vardı. Galiba başarısız oldu değil mi?



‘Şimdi finans merkezi dediğiniz yer üç-beş fiyakalı bina yapmak değildir. Finans merkezi parasal işlemlerin, fonların yönetildiği bir yer demek. En şanslı şehir yine de İstanbul. Niye? New York'ta var, Frankfurt'ta var, Londra'da var, bizden sonra birdenbire atlıyor, ta Tokyo'ya gidiyor. Bu bizim bölgemizde hiç yok. Dubai bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Dubai'nin böyle bir kültürel, tarihsel birikimi yok, medeniyet mirası yok. Para gücüyle, bazı şeyleri, binaları dikip ortaya getirmeye çabalıyorlar ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Bizim şimdilik sorunumuz FETÖ var, terör var, Irak, Suriye meselesi var. Bölgedeki istikrarsızlık bu konuda bize zaman kaybettiriyor.'

'BU ŞEHİRDE YAŞAYANLARIN MUTSUZ OLMAMASI LAZIM'



Herkes şehrine sahip çıkmalı, burası benim şehrim derse, şehre hizmet edenleri, şehir adına sorumluluk alanları da bu yöne teşvik ederler. Diğer yandan da şehrin yaşamının kolaylaşması lazım, insanların bu şehirde yaşamaktan mutsuz olmamaları lazım.



İstanbul adayı olduktan sonra yaptığım ilk toplantıda şunu söyledim. Bu bir yerel seçimdir ve ben asla genel politikalara girmeyeceğim dedim. Nitekim yerelde doğru bir yarış yapılıyor aslında. O gün daha da ileri gidip şunu söyledim. Eğer bunun dışında genel siyaset daha baskın olursa İstanbullular adına üzülürüm dedim.

'PARTİ BAŞKANININ NE KONUŞACAĞINI NE DİYECEĞİNİ BEN TAYİN EDEMEM'



— Peki genelde neden bu kadar sert ve acımasız geçiyor?

Tabii şunu unutmamak lazım. Genel siyasette tarafları motive etmek için mesajlar da gereklidir. Yani bu da olmaz demiyorum, hatta olmalıdır da. Yani yaptığımız budur. Herhangi bir danışıklı dövüş söz konusu değil, kaldı ki ben parti başkanlarının nasıl konuşacağına, neyi söyleyeceklerine hâkim olacak konumda değilim, onu da takdir edersiniz…

© AA / Arşiv İstanbul için yeni anket: İmamoğlu 1 puan önde

İstanbul'da yaşayan 15 milyon kardeştir. Farklılıklarımız bizi ayrıştıran değil, bizi zenginleştiren unsurlarımızdandır. Hiç kimse etnik kimliğinden utanmasın, aksine gurur duysun. Bu etnik kimlik bize doğuştan gelen bir şey, biz karar veremiyoruz. Ama biz bir şeyle daha çok gurur duyacağız, bayrağımızla, vatan toprağımızla, devletimizle, milletimizle, bizi birleştiren değerler bunlar, bu değerler içinde kalmak suretiyle her türlü etnik kimliğimizle rahat rahat kendimizi ifade edebiliriz. Belediye başkanının görevi buna imkân sağlamak.

'İSTANBUL'DA 700 BİN SURİYELİ VAR'



- İçişleri Bakanlığı İstanbul'da 559 bin Suriyeli göçmen var diyor. Bu konuda bir brifing aldınız mı?



Çık çık. Daha fazla, daha fazla.

- Daha fazla mı? Sizdeki bilgiye göre ne kadar?



İstanbul'da 700 bin civarında Suriyeli var. Bunun dışında 100 bin de diğer ülkelerden gelen var. Afganistan'dan, Bangladeş'ten, İran'dan vesaire…

'GEÇİCİ STATÜ VERDİK ADI ÜSTÜNDE, GİDECEK'



Şimdi bir şeye dikkat edin. Biz bu göçmenlerin neredeyse tümüne ‘geçici statü' verdik. Adı üstünde, gidecekler. Ama gitmeleri için bir kere Suriye'de işlerin düzene girmesi lazım. Bunun için bir gayret gösteriyoruz. Epey de bir mesafe alındı. Bugün Suriye'nin yüzde 65'inde sükûnet sağlandı. Sınırımızdaki terör bölgelerini temizledik. Daha şimdiden 350 bin insan kendiliğinden gitti yerleşti. Fırat'ın doğusu, 700 km'lik bir şerit, işte 30 km de derinliği olacak. Buralarda da PKK terör örgütünün uzantısı olan YPG, PYD'yi temizlediğimiz zaman bu insanlar gidecek oraya yerleşecekler.

'İSTERSENİZ ŞU SÖZÜMÜ MANŞET YAPIN'

Açıkça söylüyorum, isterseniz şu sözümü manşet yapın. Bu insanlar bizim misafirimizdir. Ancak kuralları biz koyarız. Bir güvenlik problem oluştururlarsa, İstanbullunun huzurunu herhangi bir yerde, herhangi bir ilçede veya mahallede bozan olursa hemen kulaklarından tutar göndeririz. Yani bu konuda en ufak bir müsamahamız yok. Yani, tabiri caizse dağdan gelip bağdakini kovacak bir pozisyona girmelerine asla izin vermeyiz.

'OSMANLI YAHUDİLERİ, ÖZAL KÜRTLERİ ALMIŞTI, BİZ DE…'

© AA / Suriyeli sığınmacılara 7 milyar dolarlık yardım taahhüdü

Suriyeli göçmen olayını şöyle görmemiz lazım: 60'lı, 70'li yıllarda Avrupa bizim için neyse, şimdi bizim doğumuzdaki, güneyimizdeki ülkeler de Türkiye'yi Avrupa gibi görüyorlar, buraya canlarını atmaya çalışıyorlar. Gayet doğal bir şey insanların daha zengin ülkelere gitmesi, orada geleceğini arama arzuları, istekleri anlaşılabilir. Ancak Suriyelilerin durumu farklı, Suriyeliler bir zorlukla, bir ölüm-kalımla karşı karşıya kaldılar. Canlarını kurtarmak için geldiler. Biz merhametli bir milletiz. Geçmişte Özal döneminde de Kürtlere kapımızı açtık, daha önceki tarihlerde de. Yahudiler de 1490 yılında bizi güvenli bir ev olarak görmüşler, gelmişler.

- Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli hayatımda hiç görmediğim kadar sert bir politika yürütüyor, kutuplaşmayı, gerginliği sanki daha da arttırmak istiyorlar. Buna karşılık yerel düzeyde bakıyoruz siz ve öteki adaylar çok ılımlı, barıştırıcı bir siyaset yürütüyorsunuz. Cumhurbaşkanı ile konuşup aranızda bir ‘iyi polis-kötü polis' anlaşması mı yaptınız? ‘Siz yukarıda kavga ettirin, biz aşağıda barıştıralım' gibi yani.

‘Hayır böyle bir şey yok. Ama bakın şimdi yukarıda ittifaklar kuruldu. AK Parti-MHP ve CHP-İYİ Parti olarak. HDP de örtülü olarak destekliyor. Bu ittifaklar partiler düzeyinde kuruldu. Bu yeni de değil, bir önceki seçimde de vardı. İlk defa yerel seçimlere ittifakla giriliyor.

Bazıları almışlar eline kâğıt-kalem, Kürtlerin oyu şurada, Kürtlerin oyu burada diyor. Kürtlere soran yok sen ne istiyorsun, ne düşünüyorsun diye. Böyle bir saygısızlık olabilir mi? Ben İstanbul'da iyi bir sonuç alacağıma inanıyorum ve herkesin desteğini bu vesileyle bir kez daha bekliyorum, talep ediyorum.

'TÜRKİYE'Yİ YÖNETTİM İSTANBUL'U DA YÖNETİRİM'



İstanbullulara söyleyeceğim şudur: Kardeşlik ortamını isteyen, birliktelik mesajını veren ve daha önce de Türkiye'yi yönetmiş bir başbakan olan bir adayla karşı karşıyalar. Yani söylediğim sözün bir anlamı olması, bir farkı olması lazım diye düşünüyorum.