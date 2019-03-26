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13:14 26 Mart 2019
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    Süleyman Soylu

    Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım, bu PKK'lılar seçilirse göreve başlayabilirler mi başlayamazlar mı bana sorun

    © AA / Barış ORAL
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (901)
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'PKK'yla iltisakı ve irtibatı bulunan' belediye meclis üyesi adayların seçilmeleri halinde açığa alınacaklarını belirterek, "Sen bak bakalım ben İçişleri Bakanıyım, bu PKK'lılar seçilirse göreve başlayabilirler mi başlayamazlar mı siz bana sorun" dedi.

    İçişleri Bakanı Soylu, Beyoğlu'nda Keçeci Piri mahallesi Arabacılar Meydanı'nda STK temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlarla kahvaltıda buluştu.

    cezaevi
    © Fotoğraf : DHA
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    Terörle mücadeleye ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Soylu, "2018'de olmayan bir iş oldu terörle mücadele tarihimizde 160'ın üzerinde üst düzey terörist öldürdük, bunun 13 tanesi kırmızı listeydi. Türkiye'de artık üst düzey teröristleri kalmadı. Dün memleketimize yine bir yerden patlayıcı sokmaya çalıştılar. Yerini söylemiyorum, çünkü operasyonumuz devam ediyor. Engelledik, sokmadık Türkiye'ye" diye konuştu.

    "Bir terör örgütünün üyesi hapishanede öldü" diyen Soylu, şöyle devam etti:

    "Onu da burada söylüyorum. Üç tanesi kendisini son 10 gün içerisinde astı. Üçünün de ortak özellikleri var. Bunu ilk kez kamuoyuyla paylaşıyorum; ortak özellikleri şu, üçü geldiler polise ve jandarmaya teslim oldular, itiraflarda bulundular. Ve şimdi araştırıyoruz, bunları cezaevinde, bunlar astılar."

    Soylu, "Ben çağrı yapıyorum o hayvan Murat Karayılan'a, o hayvan Cemil Bayık'a çağrı yapıyorum. Gelsinler Gabar, Cudi, Tendürek, Ağrı Dağı orada duruyor. Gelsinler oraya, şu anda 700 kişi kaldılar. O 700 kişiye de sahip çıksınlar. Onlarla beraber onları orada yalnız bırakmasınlar. Oralara gelsinler de onları bir can pazarına düşürelim" diye konuştu.

    'SOKAKLARIMIZA TERÖRİST İSMİ VERMEK İSTİYORLAR, ALPER TAŞ DENİLEN BİR ADAM VAR BEYOĞLU'DA'

    CHP'nin aday listelerinde PKK'lılar olduğuna dair iddialarını yineleyen Soylu, şunları söyledi:

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Orhan Akkanat
    Soylu: PKK ile irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adayları seçilmeleri halinde açığa alınacak
    "Açık açık hepsini söyledik bir tanesine itiraz edemiyorlar. Bir tane 'bu PKK'lı değildir' diye itiraz edemiyorlar. Söyledikleri şu; o zaman Yüksek Seçim Kurulu niçin buna izin verdi. Sen bak bakalım ben İçişleri Bakanıyım, bu PKK'lılar seçilirse göreve başlayabilirler mi başlayamazlar mı siz bana sorun. Terör örgütüyle iltisaklı, terör örgütüyle irtibatlı hiç kimseye bu ülkede bu payeyi verdirmeyiz. Bu kadar açık ve nettir."

    Soylu, "Sokaklarımıza terörist ismi vermek istiyorlar. Bu olmaz demeyin sakın ha… Var burada işte; Alper Taş denilen bir adam var Beyoğlu'nda. Apo'nun resmi önünde, bilmem ne akademisinde orada kendi ideallerini, kendi anlayışını anlatan bir adam var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bunların zikri de fikri de bellidir. Türkiye'nin huzurunu almak istiyorlar elinden. Bu kadar açık ve net" diye konuştu.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (901)

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, Patlayıcı, intihar, Cezaevi, Türkiye İçişleri Bakanlığı, PKK, Abdullah Öcalan, Alper Taş, Cemil Bayık, Süleyman Soylu, Murat Karayılan, Beyoğlu, Türkiye
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