Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım, bu PKK'lılar seçilirse göreve başlayabilirler mi başlayamazlar mı bana sorun

İçişleri Bakanı Soylu, Beyoğlu'nda Keçeci Piri mahallesi Arabacılar Meydanı'nda STK temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlarla kahvaltıda buluştu.
"Bir terör örgütünün üyesi hapishanede öldü" diyen Soylu, şöyle devam etti:
"Onu da burada söylüyorum. Üç tanesi kendisini son 10 gün içerisinde astı. Üçünün de ortak özellikleri var. Bunu ilk kez kamuoyuyla paylaşıyorum; ortak özellikleri şu, üçü geldiler polise ve jandarmaya teslim oldular, itiraflarda bulundular. Ve şimdi araştırıyoruz, bunları cezaevinde, bunlar astılar."
Soylu, "Ben çağrı yapıyorum o hayvan Murat Karayılan'a, o hayvan Cemil Bayık'a çağrı yapıyorum. Gelsinler Gabar, Cudi, Tendürek, Ağrı Dağı orada duruyor. Gelsinler oraya, şu anda 700 kişi kaldılar. O 700 kişiye de sahip çıksınlar. Onlarla beraber onları orada yalnız bırakmasınlar. Oralara gelsinler de onları bir can pazarına düşürelim" diye konuştu.
'SOKAKLARIMIZA TERÖRİST İSMİ VERMEK İSTİYORLAR, ALPER TAŞ DENİLEN BİR ADAM VAR BEYOĞLU'DA'
CHP'nin aday listelerinde PKK'lılar olduğuna dair iddialarını yineleyen Soylu, şunları söyledi:
Soylu, "Sokaklarımıza terörist ismi vermek istiyorlar. Bu olmaz demeyin sakın ha… Var burada işte; Alper Taş denilen bir adam var Beyoğlu'nda. Apo'nun resmi önünde, bilmem ne akademisinde orada kendi ideallerini, kendi anlayışını anlatan bir adam var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bunların zikri de fikri de bellidir. Türkiye'nin huzurunu almak istiyorlar elinden. Bu kadar açık ve net" diye konuştu.
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