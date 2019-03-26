Erdoğan'dan Trump'a tepki: Kimin arazisini İsrail'e veriyorsun?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonlular Buluşması'nda konuştu. Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri kararını eleştirerek, "Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun, BM kararına göre orası Suriye toprağı. BM kararlarına göre Suriye'ye ait bir yeri nasıl İsrail'e peşkeş çekiyorsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen "Büyük Trabzonlular Buluşması"na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yılı dolayısıyla, "Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi tekrar rahmetle yad ediyorum. Milletimiz, Muhsin kardeşimi cesaretiyle, yiğitliğiyle, samimiyetiyle ve elbette vesayetçiler karşısındaki o dik duruşuyla hatırlayacaktır" ifadelerini kullandı.

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Kendilerinin hiçbir zaman hamasete ve popülizme tevessül etmediklerini belirten Erdoğan, "Hiç kimseye iftira atmadık, kara çalmadık. Muhalefet, meydanları çamur siyasetiyle yalan, bühtan siyasetiyle kirletirken biz yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsettik" diye konuştu. Erdoğan, "Nasıl oluyor da hiçbir zaman bir araya gelmeyecek siyasi partiler şimdi bir araya geliyor?" dedi.

'BİZ TRABZON'DAYKEN ONLAR ANKARA'DA BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN UZANTILARIYLA PAZARLIK YAPIYORLARDI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz milletimizle kucaklaşırken onlar Ankara'da hala liste kavgası, isim, rant kavgası veriyordu. Seçmeni ancak sandık günü iyice yaklaşınca hatırladılar. Bu dönemi de üç beş salon toplantısıyla iki üç gazete röportajıyla atlatmaya çalışıyorlar. Biz Sivas'tayken, Rize'deyken, Trabzon'dayken onlar (muhalefet) hala Ankara'da bölücü örgütün uzantılarıyla pazarlık yapıyorlardı".

Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adaylığına ilişkin, şunları kaydetti:

"Bay Kemal'in ortaya koyduğu adayın da (Ekrem İmamoğlu) herhalde ondan farkının olmadığını göreceksiniz. İstanbul'a böyle bir genel başkanın, böyle bir adayının faydası olabilir mi?"

Kapı kapı dolaşacaklarını belirten Erdoğan, "Çok çalışacağız. Hele hele Ankara, İstanbul, İzmir… Buralar bizim için büyük önem arz ediyor. Kapı kapı dolaşacağız." dedi.

ERDOĞAN'DAN TRUMP'A: KİMİN ARAZİSİNİ İSRAİL'E VERİYORSUN?

Erdoğan, ABD'nin Golan Tepeleri kararnamesine ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

''Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun, BM kararına göre orası Suriye toprağı. BM kararlarına göre Suriye'ye ait bir yeri nasıl İsrail'e peşkeş çekiyorsun. AB bunu kabul etmiyor, İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bizler etmiyoruz, Rusya kabul etmiyor, Çin kabul etmiyor, BM Güvenlik Konseyi'nden böyle bir şey çıkarman mümkün değil. Ali kıran başkesen… Var mı böyle bir şey? Biz hangi dünyada yaşıyoruz?"

'BUNLARA BİR OSMANLI TOKADI YAPIŞTIRMAMIZ LAZIM'

"İstanbul'da 3 milyon Kürt kardeşimiz var" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Onların oyu da İmamoğlu'na gidecekmiş. Var mı böyle bir şey? Öyleyse Kürt kardeşlerimizle birlikte pazar günü bunlara bir Osmanlı tokadı yapıştırmamız lazım." diye konuştu.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin şunları söyledi:

"Bu adamın (Kılıçdaroğlu) hayatı yalan… Akşam yalan, sabah yalan. Yalanı bu kadar kolay kullanan birisi yok".

'AYASOFYA'YI TEKRAR ASLINDA RÜCU ETTİRİRİZ'

Seçimlerden sonra Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettirebileceklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu ne demektir? Yani Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getiririz".