Kayıt
23:49 26 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Büyük Trabzonlular Buluşmasına katıldı.

    Erdoğan'dan Trump'a tepki: Kimin arazisini İsrail'e veriyorsun?

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 78

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonlular Buluşması'nda konuştu. Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri kararını eleştirerek, "Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun, BM kararına göre orası Suriye toprağı. BM kararlarına göre Suriye'ye ait bir yeri nasıl İsrail'e peşkeş çekiyorsun" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen "Büyük Trabzonlular Buluşması"na katıldı.

    Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yılı dolayısıyla, "Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi tekrar rahmetle yad ediyorum. Milletimiz, Muhsin kardeşimi cesaretiyle, yiğitliğiyle, samimiyetiyle ve elbette vesayetçiler karşısındaki o dik duruşuyla hatırlayacaktır" ifadelerini kullandı.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Volkan Furuncu
    Erdoğan: Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler
    Kendilerinin hiçbir zaman hamasete ve popülizme tevessül etmediklerini belirten Erdoğan, "Hiç kimseye iftira atmadık, kara çalmadık. Muhalefet, meydanları çamur siyasetiyle yalan, bühtan siyasetiyle kirletirken biz yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsettik" diye konuştu. Erdoğan, "Nasıl oluyor da hiçbir zaman bir araya gelmeyecek siyasi partiler şimdi bir araya geliyor?" dedi.

    'BİZ TRABZON'DAYKEN ONLAR ANKARA'DA BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN UZANTILARIYLA PAZARLIK YAPIYORLARDI'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

    "Biz milletimizle kucaklaşırken onlar Ankara'da hala liste kavgası, isim, rant kavgası veriyordu. Seçmeni ancak sandık günü iyice yaklaşınca hatırladılar. Bu dönemi de üç beş salon toplantısıyla iki üç gazete röportajıyla atlatmaya çalışıyorlar. Biz Sivas'tayken, Rize'deyken, Trabzon'dayken onlar (muhalefet) hala Ankara'da bölücü örgütün uzantılarıyla pazarlık yapıyorlardı".

    Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adaylığına ilişkin, şunları kaydetti:

    Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
    © AA /
    Türk Dışişleri: ABD'nin Golan kararı hükümsüzdür
    "Bay Kemal'in ortaya koyduğu adayın da (Ekrem İmamoğlu) herhalde ondan farkının olmadığını göreceksiniz. İstanbul'a böyle bir genel başkanın, böyle bir adayının faydası olabilir mi?"

    Kapı kapı dolaşacaklarını belirten Erdoğan, "Çok çalışacağız. Hele hele Ankara, İstanbul, İzmir… Buralar bizim için büyük önem arz ediyor. Kapı kapı dolaşacağız." dedi.

    ERDOĞAN'DAN TRUMP'A: KİMİN ARAZİSİNİ İSRAİL'E VERİYORSUN?

    Erdoğan, ABD'nin Golan Tepeleri kararnamesine ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

    ''Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun, BM kararına göre orası Suriye toprağı. BM kararlarına göre Suriye'ye ait bir yeri nasıl İsrail'e peşkeş çekiyorsun. AB bunu kabul etmiyor, İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bizler etmiyoruz, Rusya kabul etmiyor, Çin kabul etmiyor, BM Güvenlik Konseyi'nden böyle bir şey çıkarman mümkün değil. Ali kıran başkesen… Var mı böyle bir şey? Biz hangi dünyada yaşıyoruz?"

    'BUNLARA BİR OSMANLI TOKADI YAPIŞTIRMAMIZ LAZIM'

    "İstanbul'da 3 milyon Kürt kardeşimiz var" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

    "Onların oyu da İmamoğlu'na gidecekmiş. Var mı böyle bir şey? Öyleyse Kürt kardeşlerimizle birlikte pazar günü bunlara bir Osmanlı tokadı yapıştırmamız lazım." diye konuştu.

    İstanbul - Ayasofya
    © REUTERS / UMIT BEKTAS
    UNESCO’dan Erdoğan’ın ‘Ayasofya’nın adını değiştirme’ fikrine yorum
    Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin şunları söyledi:

    "Bu adamın (Kılıçdaroğlu) hayatı yalan… Akşam yalan, sabah yalan. Yalanı bu kadar kolay kullanan birisi yok".

    'AYASOFYA'YI TEKRAR ASLINDA RÜCU ETTİRİRİZ'

    Seçimlerden sonra Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettirebileceklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

    "Bu ne demektir? Yani Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getiririz".

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, HDP, CHP, AK Parti, Ekrem İmamoğlu, Sezai Temelli, Muhsin Yazıcıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Trabzon, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İsrail'in Gazze'ye saldırısı
    İsrail savaş uçaklarının vurduğu Gazze’den görüntüler
    Karikatür
    'Trump’ın Golan kararı, Ortadoğu’da yeni bir gerilim sarmalına yol açar'
    İnfografik
    İşgal altındaki Golan tepeleri'nin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet