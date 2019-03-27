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08:57 27 Mart 2019
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    24 Haziran, seçim, sandık

    Türkiye gazetesi: 10 ilde yarış kıran kırana geçecek

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (925)
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    Türkiye gazetesinde yer alan haberde "Hem 2014 yerel, hem de 24 Haziran milletvekili seçimlerinde oy oranlarının birbirine çok yakın çıktığı 10 ilde seçim yarışının kıran kırana geçmesi bekleniyor. Seçim sonuçlarının çok küçük farklarla belirleneceği ifade ediliyor" dendi.

    Türkiye gazetesinde "Bıçak sırtı şehirler" başlığıyla yayımlanan haberde 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçime dair değerlendirmelerde bulunuldu.

    Seçim - oy - sandık
    © AA / Özkan Bilgin
    Sonar Araştırma Başkanı Bayrakçı yerel seçim anket sonuçlarını açıkladı
    Yücel Kayaoğlu imzalı haberde "Pazar günü yapılacak mahalli seçimler öncesinde siyasi partiler, hem 2014 yerel seçimlerinde, hem de son milletvekili seçiminde oy oranlarının birbirine çok yakın çıktığı 10 ilde seçmeni yakın markaja aldı. Özellikle HDP'nin aday çıkarmayıp Millet İttifakı'nın adaylarına destek vereceği bazı büyükşehirlerde partiler arasındaki seçim yarışının kıran kırana geçmesi bekleniyor" ifadesine yer verildi.

    Haber şöyle devam etti:

    "Adana, Ankara, İstanbul, Eskişehir, Antalya, Balıkesir, Denizli, Mersin, Hatay ve Yalova'da seçim sonuçlarının çok küçük farklarla belirleneceği ifade ediliyor. Başkentte seçime ‘Milliyetçi seçmen'in İstanbul'da ise ‘Kürt seçmen'in damga vurması bekleniyor. İşte siyasi kulislerde yapılan değerlendirmeler:

    ANKARA: Son milletvekili seçimlerinde Ankara'da Cumhur İttifakı yüzde 53,5, Millet İttifakı yüzde 39,6, HDP yüzde 6,4 oy almıştı. 2014 yerel seçimlerinde ise AK Parti'ye yüzde 44,9, CHP'ye yüzde 43,8, MHP'ye yüzde 7,8 oy çıkmıştı ve AK Parti'nin adayı seçimleri çok küçük farkla kazanmıştı. Başkentte yarışın ‘son sandık açılana kadar süreceği tahmin ediliyor.

    'İSTANBUL'DA SEÇİM KRİTİK GEÇEBİLİR'

    İSTANBUL: Anketlerde Binali Yıldırım'ın en az 5 puanla Ekrem İmamoğlu'nun önünde olduğu, ancak HDP'nin blok halde İmamoğlu'na oy vermesi durumunda seçimin çok kritik geçeceği görüşü dile getiriliyor. Son milletvekili seçiminde Cumhur İttifakı'nın yüzde 50.9, Millet İttifakının yüzde 35.9 oy aldığı İstanbul'da HDP'nin yüzde 13 civarında oyu bulunuyor. 2014 seçimlerinde ise İstanbul'da AK Parti yüzde 4.,9, CHP yüzde 40.1, HDP yüzde 4.8, MHP ise yüzde 4 oy almıştı.

    Adana
    © Flickr /
    SAROS'un anketine göre Adana'da son durum
    ADANA: Son seçimlerde yüzde 46,4 oy alan Cumhur İttifakı'nın adayı, yüzde 39,2 oya sahip Millet İttifakı'nın adayına karşı yarışacak. HDP'nin sahip olduğu oy oranı ise yüzde 13,5. HDP blok hâlde Millet İttifakı'nın adayına oy verirse, hâlen MHP'nin yönettiği Adana'da belediye başkanlığı el değiştirecek. Ancak, 2014 mahalli seçimlerine göre ise MHP'nin bu ilde yüzde 33,6, AK Parti'nin ise yüzde 32 oy oranı bulunuyor. Yapılan anketlerde de Adana'da hâlen Cumhur İttifakı'nın adayının önde olduğu belirtiliyor.

    ANTALYA: Turizmin başkentinde son seçimlerde Cumhur İttifakı yüzde 45, Millet İttifakı yüzde 47 oy almıştı. Hem ittifaklar arasında hem de partiler arasındaki oy oranlarının birbirine çok yakın olmasının seçim yarışının kıran kırana geçeceğinin işareti olduğu ifade ediliyor.

    'OY FARKI 1-1.5 CİVARINDA'

    ESKİŞEHİR: Cumhur İttifakı'nın yüzde 48.7, Millet İttifakı'nın yüzde 46,5 oy aldığı son milletvekilli seçimlerinde Eskişehir'de HDP'ye de yüzde 4,2 oy çıkmıştı. 2014 mahalli seçimlerinde ise CHP yüzde 45.3, AK Parti yüzde 39.1, MHP ise yüzde 11.2 oy almıştı. Her iki seçimin verileri, bu ildeki belediye başkanlığı yarışının kıl payı farklarla sonuçlanacağını hatta belediyenin el değiştireceğini gösteriyor. AK Parti'nin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında da Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı adayı arasındaki oy farkının 1-1.5 civarında olduğu tespit edildi.

    Seçim- Mühür- Sandık
    © AFP 2019 / Adem Altan
    EMAX Araştırma İstanbul, Ankara ve İzmir için anket sonuçlarını açıkladı
    MERSİN: İYİ Partili Burhanettin Kocamaz'ın aday olamaması, CHP ve İYİ Parti'nin ayrı ayrı aday çıkarmasının dengeleri değiştirebileceği belirtiliyor. AK Parti'nin aday çıkarmayarak MHP'nin adayını destekleyeceği Mersin'de HDP seçmeninin tavrı seçim sonuçlarını belirleyecek. Bu ilde son seçimlerde CHP yüzde 26.7, HDP yüzde 16.9, İYİ Parti ise yüzde 13.5 oy almıştı. Cumhur İttifakı da son seçimlerde bu ilde yüzde 41.3 oy almıştı.

    BALIKESİR: Hem son milletvekili seçimlerinde de hem de 2014 yerel seçimlerinde partilerin aldığı oy oranları seçim yarışının son ana kadar devam edeceğini gösteriyor. Son milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın yüzde 48.9 oy aldığı Balıkesir'de, Millet İttifakı yüzde 46.2, HDP ise yüzde 4.2 oy almıştı.

    DENİZLİ: Son birkaç seçimdir ilginç sonuçların çıktığı illerden biri de Denizli. Denizli'de 2014 yerel seçimlerinde AK Parti yüzde 45,3, CHP yüzde 38.7, MHP yüzde 11.9 oy almıştı. 24 Haziran milletvekili seçimlerinde ise Cumhur İttifakı yüzde 49.9, Millet İttifakı yüzde 45.3, HDP ise yüzde 4 oy almıştı. HDP'nin kendi adayını çıkardığı Denizli'de Cumhur İttifakı'nın adayının kazanmaya daha yakın olduğu belirtiliyor.

    'HATAY EL DEĞİŞTİREBİLİR'

    31 Mart yerel seçimi- Oy pusulası
    © Fotoğraf : İHA
    Gezici'nin anketine göre İstanbul, Ankara ve Hatay'ın da aralarında bulunduğu 7 şehirde son durum
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    HATAY: Son milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı, Hatay'da Millet İttifakı'na büyük fark atmıştı. Yüzde 50.6 oy alan Cumhur İttifakı'na karşı, Millet İttifakı yüzde 38'de kalmış, HDP'ye ise yüzde 11 oy çıkmıştı. 2014 mahalli seçimlerinde ise CHP yüzde 41.2, AK Parti yüzde 40.5, MHP ise yüzde 15.3 oy almıştı. HDP'nin oy oranı bu seçimlerde yüzde 1.4'de kalmıştı. Yapılan kamuoyu yoklamalarında CHP'nin yönettiği Hatay'da belediye başkanlığının el değiştirebileceği sonucu çıkıyor.

    YALOVA: 2014 mahalli seçimlerinde en büyük yarışın yaşandığı Yalova'da 24 Haziran'da Cumhur İttifakı yüzde 51.9, Millet İttifakı yüzde 39.7, HDP ise yü­­­­zde 7.9 oy almıştı. Yalova'da bu defa Cumhur İttifakı'nın adayının kazanması ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (925)
    Etiketler:
    belediye, anket, yarış, yerel seçim, Saadet Partisi, İYİ Parti, HDP, MHP, CHP, AK Parti, Türkiye gazetesi, Yücel Kayaoğlu, Türkiye
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