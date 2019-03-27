Türkiye gazetesi: 10 ilde yarış kıran kırana geçecek

Türkiye gazetesinde "Bıçak sırtı şehirler" başlığıyla yayımlanan haberde 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçime dair değerlendirmelerde bulunuldu.
Haber şöyle devam etti:
"Adana, Ankara, İstanbul, Eskişehir, Antalya, Balıkesir, Denizli, Mersin, Hatay ve Yalova'da seçim sonuçlarının çok küçük farklarla belirleneceği ifade ediliyor. Başkentte seçime ‘Milliyetçi seçmen'in İstanbul'da ise ‘Kürt seçmen'in damga vurması bekleniyor. İşte siyasi kulislerde yapılan değerlendirmeler:
ANKARA: Son milletvekili seçimlerinde Ankara'da Cumhur İttifakı yüzde 53,5, Millet İttifakı yüzde 39,6, HDP yüzde 6,4 oy almıştı. 2014 yerel seçimlerinde ise AK Parti'ye yüzde 44,9, CHP'ye yüzde 43,8, MHP'ye yüzde 7,8 oy çıkmıştı ve AK Parti'nin adayı seçimleri çok küçük farkla kazanmıştı. Başkentte yarışın ‘son sandık açılana kadar süreceği tahmin ediliyor.
'İSTANBUL'DA SEÇİM KRİTİK GEÇEBİLİR'
İSTANBUL: Anketlerde Binali Yıldırım'ın en az 5 puanla Ekrem İmamoğlu'nun önünde olduğu, ancak HDP'nin blok halde İmamoğlu'na oy vermesi durumunda seçimin çok kritik geçeceği görüşü dile getiriliyor. Son milletvekili seçiminde Cumhur İttifakı'nın yüzde 50.9, Millet İttifakının yüzde 35.9 oy aldığı İstanbul'da HDP'nin yüzde 13 civarında oyu bulunuyor. 2014 seçimlerinde ise İstanbul'da AK Parti yüzde 4.,9, CHP yüzde 40.1, HDP yüzde 4.8, MHP ise yüzde 4 oy almıştı.
ANTALYA: Turizmin başkentinde son seçimlerde Cumhur İttifakı yüzde 45, Millet İttifakı yüzde 47 oy almıştı. Hem ittifaklar arasında hem de partiler arasındaki oy oranlarının birbirine çok yakın olmasının seçim yarışının kıran kırana geçeceğinin işareti olduğu ifade ediliyor.
'OY FARKI 1-1.5 CİVARINDA'
ESKİŞEHİR: Cumhur İttifakı'nın yüzde 48.7, Millet İttifakı'nın yüzde 46,5 oy aldığı son milletvekilli seçimlerinde Eskişehir'de HDP'ye de yüzde 4,2 oy çıkmıştı. 2014 mahalli seçimlerinde ise CHP yüzde 45.3, AK Parti yüzde 39.1, MHP ise yüzde 11.2 oy almıştı. Her iki seçimin verileri, bu ildeki belediye başkanlığı yarışının kıl payı farklarla sonuçlanacağını hatta belediyenin el değiştireceğini gösteriyor. AK Parti'nin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında da Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı adayı arasındaki oy farkının 1-1.5 civarında olduğu tespit edildi.
BALIKESİR: Hem son milletvekili seçimlerinde de hem de 2014 yerel seçimlerinde partilerin aldığı oy oranları seçim yarışının son ana kadar devam edeceğini gösteriyor. Son milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın yüzde 48.9 oy aldığı Balıkesir'de, Millet İttifakı yüzde 46.2, HDP ise yüzde 4.2 oy almıştı.
DENİZLİ: Son birkaç seçimdir ilginç sonuçların çıktığı illerden biri de Denizli. Denizli'de 2014 yerel seçimlerinde AK Parti yüzde 45,3, CHP yüzde 38.7, MHP yüzde 11.9 oy almıştı. 24 Haziran milletvekili seçimlerinde ise Cumhur İttifakı yüzde 49.9, Millet İttifakı yüzde 45.3, HDP ise yüzde 4 oy almıştı. HDP'nin kendi adayını çıkardığı Denizli'de Cumhur İttifakı'nın adayının kazanmaya daha yakın olduğu belirtiliyor.
'HATAY EL DEĞİŞTİREBİLİR'
YALOVA: 2014 mahalli seçimlerinde en büyük yarışın yaşandığı Yalova'da 24 Haziran'da Cumhur İttifakı yüzde 51.9, Millet İttifakı yüzde 39.7, HDP ise yüzde 7.9 oy almıştı. Yalova'da bu defa Cumhur İttifakı'nın adayının kazanması ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor."
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