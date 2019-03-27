İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan hükümete THY soruları

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Qatar Airways’in Türk Hava Yolları’nı (THY) satın aldığına dair iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Türkkan, Cumhurbaşkanı Yandımcısı Fuat Oktay’a, “THY ile Qatar Airways arasında herhangi bir operasyonel ortaklık bulunmakta mıdır?“ diye sordu.

© REUTERS / Murad Sezer THY'den 'satış' açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde THY ile ilgili iddialara değindi. THY'nın yüzde 51'i halka arz edilmiş özel şirket statüsünde bir kuruluş olduğunu ifade eden Türkkan, önergesinde şu görüşlere yer verdi:

"THY yönetimi iktidar tarafından belirlenmiş olsa da operasyonel anlamda siyasetten bağımsız olması bir zorunluluktur. Aynı zamanda THY, Türkiye Cumhuriyeti'nin öz kaynakları ile yaratılan milli bir değerdir. Bu değerin korunması yüksek bir ehemmiyet içermektedir.

THY, kamunun elinde kalan yüzde 49'luk hisse payıyla Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'ne devredilmiştir. Fona devredilen şirketler için Katar menşeili sermaye yapılarının ilgisi kamuoyu tarafından bilinmekte ve gelişmeler büyük bir hassasiyetle takip edilmektedir. Son zamanlarda Qatar Airways'in fonun elindeki THY'nin yüzde 49'luk hissesini satın aldığına yönelik iddialar bulunmaktadır. Bu iddialar THY bazında yalanlanmış olsa da aksi yönde herhangi bir açıklama Türkiye ve Katar'daki üst düzey yönetim çevreleri tarafından yapılmamıştır".

İYİ Partili Lütfü Türkkan, önergesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ise şu sorularına yanıt istedi.

-Türkiye Varlık Fonu'na devredilen THY hisselerinin satın alımı için başta Katar sermayesi olmak üzere yabancı bir kuruluş ya da şirket tarafından herhangi bir görüşme gerçekleşmiş midir?

— THY'nin özelleştirilmesine yönelik herhangi bir takvim belirlenmiş midir?

— THY'nin halka arz edilen yüzde 51'lik hisselerinin alım satımlarına yönelik herhangi bir takip işlemi yapılmakta mıdır? Yabancı yatırımcıların elinde doğrudan ya da dolaylı olarak bulunan THY hisselerinin toplamı yüzde kaçtır?

— THY ile Qatar Airways arasında herhangi bir operasyonel ortaklık bulunmakta mıdır?

— Türk Hava Yolları'na ait bir müşteri sadakat ve ayrıcalık programı olan Miles and Smiles adlı uygulamaya katılmak isteyen bankalar için hangi kriterler aranmaktadır? THY'nin satışına yönelik iddiaların olduğu bir dönemde QNB Finansbank (Qatar NationalBank)'ın Miles and Smiles programına katılması stratejik olarak nasıl açıklanabilir?

— Türk Hava Yolları, operasyon merkezini Atatürk Havalimanı'ndan büyüme için kurgulanmış olan İstanbul Havalimanı'na taşımaktadır. Qatar Airways ise Katar'a yönelik ambargolar nedeniyle uçuşları için yeni bir merkez üssü aramaktadır ve yeni yapılan İstanbul Havalimanı Katarlı şirketin dikkatini çekmektedir. Bu konu hakkında iki şirket arasında herhangi bir görüşme gerçekleştirilmiş midir?"