Yıldırım: Otonom metrobüsleri devreye sokacağız

Yıldırım Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi'nde katıldığı ‘Kadınlar Şehri Konuşuyor' programında seçim vaatlerini sıralarken, metrobüslerdeki sıkışıklığa karşı da sürücüsüz ve 24 metrelik ‘otonom metrobüs' sözü verdi.

Şehri yönetirken kadınlarla bir araya gelerek beklentilerini dinleyeceğini anlatan Yıldırım, "Daha sonra çalışanlarla gençlerle muhtarlarla bir araya geleceğiz. Bu şehirde yaşayanların düşüncelerini bilmek gerekiyor. Sizin düşünce ve beklentilerinizi bilmeden bu şehir yönetilmez. Önce İstanbullulardan brifing alacağım, sonra yöneticilerimizle konuşacağız" dedi. Yıldırım şunları söyledi:

"Akıllı şehir, tüm işlerin yazılım, program ve bilgisayarlarla takip edilmesi ve yönetilmesidir. Akıllı şehri gençlerle yöneteceğiz. Herhangi bir sorun, daha olmadan, sıkıntı büyümeden, farkına varılacak ve ona göre müdahale edilecek. İhtiyaçları önceden tespit edip gerekli adımları ona göre atacağız. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu'nun sürücüsü yok. Yarın öbür gün, araçlar da sürücüsüz olacak. Hayalinizi geniş tutun. Akıllı şehir yönetimi budur."

Bir katılımcının, "Metrobüsler çok yoğun. Kadınların yolculuk yapması çok zor. Seçildiğinizde bu sorunun çözümü için ne yapacaksınız" diye sorması üzerine de Yıldırım, şu yanıtı verdi:

"Metrobüslerle ilgili sıkışıklığın farkındayız. Teknolojiyi kullanarak otonom metrobüsleri devreye sokacağız. Aynı araçlar, 24 metre uzunluğundaki set araçlara çıkarılarak sürücülerin inisiyatifinde değil otomatik şekilde yönetilmesiyle kapasite yüzde 50 artıyor. Sıkışıklık da azalıyor. Bir de Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nı açtık. 10 dakikada bir sefer var. Bu da metrobüse paralel çalışıyor. Metrobüsle gidileceğine bununla gidilebilir. Çok rahat, trafik sıkışıklığı yok. Bunu tavsiye ediyorum. Metrobüsün yükünü hafifletti. Çok büyük rahatlamayı birlikte göreceğiz."

Yıldırım, yüksek katlı binaların mahalle kültürünü öldürdüğünü buna yönelik plan ve projelerinin olup olmadığı sorusuna ise "Yüksek katlı binalar, siteler maalesef, komşuluk, birlikte yaşama, sevinçlerimizi beraber paylaşma kültürümüzü, bize ait hasletlerimizi, güzelliklerimizi unutturuyor. Büyük sitelerde yaşayanlar birbirlerini tanımıyorlar. Buna küresel yalnızlık sendromu deniyor. Şu anda dünyada en büyük hastalıklarda biri küresel yalnızlık sendromudur. İnsanlık yalnızlık yaşıyor. Bunun sebebi de siteler, yüksek katlı binalar. Mahalle ve birlikte yaşama kültürünü teşvik edeceğiz. Bundan sonraki yapılaşmada, yapılacak binalar ruhsuz ve çok katlı olmayacak. Yatay mimari şeklinde, yeşil alanı, sosyal mekanları, ibadethaneleri ve her şeyiyle bir külliye gibi düzenlenecek" şeklinde yanıt verdi.

Daha sonra kültür merkezinin sanat akedemisini ziyaret eden Yıldırım, kütüphanede gençlerle matematik sorusu çözdü. Çocukların "Özdeşlik sorusunu çözemedik" diye yardım istemesi üzerine yanlarına yere oturarak problemin nasıl çözüleceğini anlattı.

Yıldırım geometri problemi çözmekte zorlanan bir gence de ufak bir trigonometri dersi verdi.