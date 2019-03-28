AYM'den fişleme kararı: Hak ihlali

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan infaz ve koruma memurluğu sınavını kazanan bir gencin 18 yaşından küçükken işlediği bir 'suç'un sabıka kaydı emniyet tarafından Adalet Komisyonu'na gönderildi. Anayasa Mahkemesi, kararın 'özel hayatın gizliliğinin ihlali' olduğuna hükmetti.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre AYM kararına göre Adalet Bakanlığı tarafından yapılan infaz ve koruma memurluğu sınavını 2009'da kazanan F.S. adlı gençle ilgili güvenlik soruşturması işlemleri başlatıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, F.S'nin 18 yaşından küçükken hırsızlıktan aldığı adli para cezasına ilişkin kararı Kocaeli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'na gönderdi.

Bunun üzerine Komisyon Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne, başvurucunun devlet memurluğuna atanacaklarda aranan şartları taşımadığı ve istihdam edilmesinin uygun olmayacağı yönünde görüş bildirdi.

'ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKI İHLAL EDİLDİ'

F.S'nin bireysel başvurusunu inceleyen AYM başvurucunun özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Yüksek Mahkeme, kararın bir örneğini, atama işleminin iptali talebini reddeden idare mahkemesine göndererek, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılmasını istedi. Böylece gence infaz koruma memurluğu yolu yeniden açılacak.

AYM, kararın gerekçesinde güvenlik soruşturmasının dayanağı olan kanun ve yönetmeliğe eleştiriler getirdi.