AYM'den fişleme kararı: Hak ihlali

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre AYM kararına göre Adalet Bakanlığı tarafından yapılan infaz ve koruma memurluğu sınavını 2009'da kazanan F.S. adlı gençle ilgili güvenlik soruşturması işlemleri başlatıldı.
Bunun üzerine Komisyon Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne, başvurucunun devlet memurluğuna atanacaklarda aranan şartları taşımadığı ve istihdam edilmesinin uygun olmayacağı yönünde görüş bildirdi.
'ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKI İHLAL EDİLDİ'
Yüksek Mahkeme, kararın bir örneğini, atama işleminin iptali talebini reddeden idare mahkemesine göndererek, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılmasını istedi. Böylece gence infaz koruma memurluğu yolu yeniden açılacak.
AYM, kararın gerekçesinde güvenlik soruşturmasının dayanağı olan kanun ve yönetmeliğe eleştiriler getirdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)