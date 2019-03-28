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11:15 28 Mart 2019
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    AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal

    AK Partili Ünal'ın 'üç kuruşluk' davasına ret

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında açtığı 'üç kuruşluk' tazminat davası reddedildi. Özel'in sözlerini hakaret saymayan mahkeme, 'siyasi eleştiri' dedi.

    Birgün'den Sebahat Karakoyun'un haberine göre AK Partili Mahir Ünal'ın CHP'li Özgür Özel hakkında açtığı 3 kuruşluk manevi tazminat davası reddedildi.

    Özgür Özel
    © AA / Fatih Kurt
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    Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ret kararında, "Davacı ve davalı siyasi bir kişilik olup eleştirilere sıradan kişilere göre daha fazla katlanmaları gerekir" ifadelerine yer verildi.

    Ünal'ın geçen yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Biz Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını iyi niyetli görmüyoruz. Hatta art niyetli de görmüyoruz. Açık bir şekilde ihanet içerisinde görüyoruz" sözleri üzerine yaşanan tartışma yargıya taşınmıştı.

    CHP'li Özel'in bu açıklamasından ötürü "İki tane terör örgütünden şikâyet ediliyor Türkiye'de sürekli. Biri PKK biri FETÖ. Daha önce sordum bir daha sorayım. AKP'de hem FETÖ ile hem PKK ile işbirliği ve görüşmelerle ilgili suçlanabilecek ilk isim kimdir? Tek isim, İlk akla gelen isim elbette ki Mahir Ünal" sözleriyle hedef aldığı Ünal, '3 kuruşluk' manevi tazminat davası açmıştı.

    'ELEŞTİRİLERE KATLANACAK, AKSİ HALDE SİYASET YAPMA OLANAĞINDAN SÖZ EDİLEMEZ'

    Özgür Özel
    © AA / Fatih Kurt
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    Özel, mahkemeye gönderdiği yanıtta, Ünal'ın geçmişte verdiği röportajları anımsattı. Ünal'ın röportajlarda Fethullah Gülen hakkında 'Kanaat önderi', 'Fikir işçisi' ve 'Muhabbet fedaisi' şeklinde övgü dolu ifadeler kullandığına dikkat çekilerek, "Davacı, kendi siyasi anlayışına, söz ve eylemlerine yönelik orantılı eleştirilere katlanacaktır. Demokratik siyasal yaşamın gereği budur. Aksi halde siyaset yapma olanağından söz edilemez" denildi.

    Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ünal'ın açtığı davayı reddederken, gerekçeli kararda, "Davacı ve davalı siyasi bir kişilik olup eleştirilere sıradan kişilere göre daha fazla katlanmaları gerekir. Ayrıca davacı basın mensuplarına yaptığı açıklamada davalı ve arkadaşlarının FETÖ terör örgütüyle hareket ettiklerini ifade etmiş olup davalıdan bu sözlere karşılık olarak cevap vermiştir. Bu durumda davalının sözlerinin siyasi eleştiri mahiyetinde olduğu kabul edilerek davanın reddine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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    Etiketler:
    Manevi tazminat, PKK, FETÖ, CHP, AK Parti, Fethullah Gülen, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Mahir Ünal, Ankara
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