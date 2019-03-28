DİSK Başkanı Çerkezoğlu hakkında hapis talebiyle dava açıldı

Evrensel'in haberine göre, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla dava açıldı.
Arzu Çerkezoğlu hakkında 1 yıl ile 3 yıl arasında hapis cezası istenen davanın ilk duruşması 2 Nisan 2019 Salı günü, saat 09.45'de Sapanca Adliyesi'nde yapılacak.
Çerkezoğlu'nun davasına Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU) temsilcileri de katılacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)