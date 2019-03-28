Reuters'e konuşan AK Parti yetkilisi: Ankara'yı kaybedersek bizim için çok ciddi sorun olur

Türkiye'nin 2018 yazındaki döviz krizinden beri ilk kez seçime gittiğini vurgulayan Reuters haber ajansına konuşan AK Parti yetkilisi, ekonominin zaafları haline geldiğini ve Ankara'yı kaybetmeleri halinde çok sorunlu bir döneme girebileceklerini söyledi.

31 Mart yerel seçiminin nabzını yoklayan bir habere yer veren Reuters haber ajansı, bunun 2018 yazındaki döviz krizinden beri düzenlenen ilk seçim olduğuna ve şu sırada da liradaki satış dalgasıyla baş edilmeye çalışıldığına dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkent Ankara'yı kaybedebileceğini başlığa taşıyan Reuters, anketlerin böyle bir sonuca işaret ettiğini belirtti.

İstanbul'daki yarışın başa baş olduğunu ama AK Parti'nin yönetime tutunabileceğini aktaran Reuters, en büyük iki şehirden birini bile kaybetmenin Erdoğan'a darbe indireceği yorumunu yaptı.

İki haftada 50'den fazla seçmenle röportaj yaptıklarını belirten Reuters muhabirleri, haberde, uzun zamandır AK Parti'ye oy veren seçmenlerden birçoğunun ekonomik zorluklar yüzünden partiyle ilgili görüşlerinin değiştiğine ve Erdoğan'ı cezalandırmak istediklerine yer verdi.

Ankara'da 20 yıldır AK Parti'ye oy veren üç çocuk babası İsmail Akın'ın borç içinde boğulup dükkanını kapatmak zorunda kalmasının ardından bu kez oyunu ana muhalefetin adayı için kullanacağını söylediği aktarıldı.

Ceketini kavrayıp "Bu bile ipotekli" diyen Akın "Biz 20 yıldır bu adam için oy verdik. Artık yeter. Elimizin tersiyle vuralım ki bu ulusun neden yapıldığını görsün" ifadelerini kullandı.

İşletme yöneticisi Orhan Akkaya, "Üretim yok, hiçbir şey yok. Tanzim satışı getirdiler, Erdoğan ekonomiyi tanzim satışla mı düzeltecek" diye konuştu.

Artık AK Parti'yi desteklemediğini dile getiren Akkaya "Ülkeyi bitirdiler" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin kemikleşmiş seçmenlerinden olup artık hayal kırıklığını dile getiren Hüseyin Kılıç ise "Belki oy bile kullanmam, öyle bıktım usandım" dedi.

AK Parti yetkilileri de pazar günkü seçimden endişeli olduklarını ifade etti. Son haftalarda Erdoğan'ın günde 5 miting yaptığı ve seçimi beka meselesi olarak nitelediği aktarıldı.

Reuters'e konuşan bir AK Parti yetkilisi "Ekonomide beklediklerimiz gerçekleşmedi, bu bir gerçek. Geçmişte ekonomi bize kazanım sağlıyorken şimdi zayıf noktamıza dönüştü" diyerek ekledi:

"Ankara'da büyük bir kayıp olursa AK Parti için çok ciddi sorunların ortaya çıkabileceği bir döneme girebiliriz."

Görüşlerine başvurulanlardan biri de CHP’nin Ankara Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş oldu. Ankara’yı kazanacağını dile getiren Yavaş, "Onlar Ankara’daki ekonomik zorlukları görmüyorlar. Buraya gelmiyorlar ve esnafla konuşmuyorlar" dedi.