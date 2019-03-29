Yeni Şafak yazarı Öztürk: AK Parti tarafındayım, bana kızanlar, bunları Erdoğan söylediğinde 'Haklı' diyorlar

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, yerel seçime giden süreçte dile getirdiği eleştirilerden dolayı kendisine kızanlar olduğunu söyledi. Yıllarca AK Parti için çalıştığını vurgulayan Öztürk, "Bunları yazdığım için bana kızanlar, Erdoğan söylediğinde ‘yerden göğe kadar haklı' diyorlar" ifadesini kullandı.

Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Kemal Öztürk, Yeni Şafak'ta "Son söz memleketten" başlığıyla yayımlanan yazısında "Görüyorum ki kimse hatasını, yanlışını ve eksiğini görmek istemiyor. Kimse eleştiri duymak istemiyor. Sahada yaşananlar kendi aleyhineyse, yazanları dışlıyor, düşmanlaştırıyor ve susturmaya çalışıyor" dedi.

Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:

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"Bu seçimde bunu bir kez daha, bu kez biraz daha fazla yaşadık. Oysa demokrasinin bayram günü kabul edilen seçimlere giderken böyle olmamamız lazımdı.

Ben yıllardır AK Parti içinde çalışmış biriyim. AK Parti tarafındayım yani. Ancak bu benim adil olmamı, dürüst olmamı, gördüğüm yanlışları söylememi engellemedi hiç. Benim aldığım terbiye ve eğitim bunu gerektirir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak mitinginde şöyle dedi: "Milletimiz kırgınlığında, öfkesinde haklı mıdır? Elbette haklıdır. Hatadan münezzeh olan sadece ve sadece Rabbimizdir. İnsanın olduğu her yerde hata da olur, eksik de olur, yanlış da olur. Önemli olan hasbi niyetle bunları düzeltme, bu iradeyi ortaya koyabilmektir… İnşallah seçimlerden sonra tüm bu konuları masaya yatıracak, kibriyle saygısızlığıyla yanlışıyla, kabalığıyla milletimizi üzen kim varsa hepsini de biz üzeceğiz."

Aslında sahada gördüğüm ve yazılarıma taşıdığım sorunların özeti budur. Millet kırgın, öfkeli ve kibirli, kaba insanların yanlışları yüzünden AK Parti'den uzaklaşıyor. Erdoğan'ın dediği gibi.

Lakin bunları yazdığım için bana kızanlar, Erdoğan söylediğinde ‘yerden göğe kadar haklı' diyorlar. Maalesef bu çelişkilerini de görmüyorlar. Neyse…

Bugüne kadar milletin ortak aklı ve ortak iradesi hep en doğru kararı verdi. Bu kez de öyle olacak eminim. Hepimiz buna saygı göstereceğiz. Allah ülkemize ve milletimize hayırlı olacak bir seçim nasip etsin."