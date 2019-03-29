Alman vekiller yerel seçimler için Türkiye'ye geliyor

Alman Yeşiller partisi federal milletvekili Margit Stumpp, 31 Mart yerel seçimlerini izlemek üzere Türkiye'ye geliyor.
Stumpp'a partinin Bavyera eyalet meclisi üyesi Cemal Bozoğlu, Kuzey-Ren Vestfalya eyalet meclis üyesi Berivan Aymaz ve parti sözcüsü Max Lucks'un eşlik edecek.
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Stumpp'ın ofisinden yapılan açıklamada, vekillerin 31 Mart seçimlerinde İstanbul ve Diyarbakır'daki seçim merkezlerini ziyaret edecekleri bilgisi verildi.
DW Türkçe'nin haberine göre Avrupa Konseyi de yerel seçimler için 22 gözlemciyi Türkiye'ye göndereceğini açıklamıştı.
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