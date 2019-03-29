Erdoğan: 30 büyükşehir önem arz ediyor

Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul, Ankara, İzmir... Buralar tabii çok çok önemli. Milletimiz de bunun idraki içinde. Toplam 30 büyükşehir, bunlar önem arz ediyor. Buralardan gelecek netice de tabii Türkiye'deki yapılan bu seçimin kaderi üzerinde de çok çok etkin" dedi.

Cuma namazını Pendik'teki Hacı Hasan Büyük Yılmaz Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

© Fotoğraf : DHA Erdoğan: Cumhurbaşkanının yanında olduğu belediyeler güçlü olur

Bugün Tuzla ve Pendik mitinglerini yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "Şimdi Maltepe'de bir ilçe mitingimiz var. Ardından 5 ilçeye daha ulaşacağız ve bu günü Sarıyer'le noktalayacağız. Yarın yine İstanbul'da 6 ilçede mitinglerimiz var. Bu şekilde noktalayıp artık pazar günü çok büyük bir anketi inşallah milletimiz sandıklarda yapacak" dedi.

Erdoğan, "Temennimiz odur ki milletimizin, ülkemizin refahı için inşallah güzel bir neticeyle, herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden seçimlerimizi tamamlamış oluruz. Bu demokratik mücadele, maalesef meşruiyet dışı her ne kadar atılan bazı adımlar varsa da milletimizin vereceği cevapla bunlar da yoluna girmiş olur" diye konuştu.

"Sizin için İstanbul'un ayrı bir önemi var değil mi?" sorusuna Erdoğan, "İstanbul, Ankara, İzmir… Buralar tabii çok çok önemli. Milletimiz de bunun idraki içinde. Toplam 30 büyükşehir, bunlar önem arz ediyor. Buralardan gelecek netice de tabii Türkiye'deki yapılan bu seçimin kaderi üzerinde de çok çok etkin. Yani yüzde 80-85 gibi biliyorsunuz bir oy buralarda yatıyor. İnşallah ülkemiz için hayırlı olacak diyorum" karşılığını verdi.