İmamoğlu'ndan 'Mesele şehir değil adam olup olmadığın' diyen Erdoğan'a: Adamlığımla ilgili konular onların dağarcığını aşar

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, Ümraniye'de Cuma namazı çıkışı gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.
"Ben, kendisini tanıyorum ya, ziyaret ettim. Hukukumuz var. İşte lider. Kendisini tanıyorum. Ama Allah kibirden korusun herkesi. Bence, Saray'da olmak uzaklaştırdı toplumdan herhalde. Çok uzaklaştı hatta. Bir baksın, acaba 94'te kaç kişiyi tanıyordu. Kibirli olmamak lazım. Topluma güzel mesajlar vermek lazım. İnsanlar, güzel sözler duyunca çok mutlu oluyor."
'HERKESİN ADAMLIĞI, İNSANLIĞI HERKESİ AŞAR'
"‘Halkın dediği olur. Millet ne derse, o olur' diyen kendileri" ifadelerini kullanan İmamoğlu, şöyle devam etti:
"Bu sözün daha güzel bir şekli var. Mustafa Kemal Atatürk demiş ya, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' biz onu temsil ediyoruz. İki gün sonra milletin huzuruna çıkacağız. Tekrar devlet adamlığı görevine davet ediyorum. Bu süreçte hükümeti temsil eden kim varsa en tepeden yetkililere kadar, tedbir alsınlar. Sandık güvenliği konusunun hâlâ tartışılıyor olması, bir utanç. O konuda gereğini yapsınlar. Başka konulara girmesinler. Aşar onları. Benim şahsımla, adamlığımla ilgili konular, onların dağarcığını aşar. Herkesin adamlığı, insanlığı herkesi aşar. Ben konuşmam mesela onlarla ilgili. Hiç kimseyle ilgili konuşmam. Ne yapacağımı anlatırım. Benim şahsımla ilgili yorum yapmak onları aşar. Gerek yok bu kadarına."
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