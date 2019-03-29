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18:00 29 Mart 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu'ndan 'Mesele şehir değil adam olup olmadığın' diyen Erdoğan'a: Adamlığımla ilgili konular onların dağarcığını aşar

    © REUTERS / Murad Sezer
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1023)
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    CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çıkmış 'Trabzonluyum' diyor. Mesele hangi şehirden olup olmadığın değil, adam olup olmadığın önemli" ifadelerine yanıt verdi: "Şahsımla, adamlığımla ilgili konular onların dağarcığını aşar. Herkesin adamlığı, insanlığı herkesi aşar."

    CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, Ümraniye'de Cuma namazı çıkışı gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Emrah Yorulmaz
    Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Çıkmış 'Trabzonluyum' diyor, mesele hangi şehirden olup olmadığın değil adam olup olmadığın
    İmamoğlu, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Pendik mitinginde kendisine yönelik, "İstanbul'a sıradan birisi olmaz. Bu yüzden Binali Bey'i getirdik. İstanbul'a bu yakışır. Rastgele kişilerle bu iş yürütülmez. Burası İstanbul, 15.5 milyon. Burada kalite, vasıf önemli, dünyayı tanımak önemli. Binali kardeşimizin dünyada elhamdülillah birçok liderlerle münasebeti oldu. Dünyayı tanıyor, biliyor. Bay Ekrem, sen kimi tanıyorsun ya? Bu iş öyle kolay değil" sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

    "Ben, kendisini tanıyorum ya, ziyaret ettim. Hukukumuz var. İşte lider. Kendisini tanıyorum. Ama Allah kibirden korusun herkesi. Bence, Saray'da olmak uzaklaştırdı toplumdan herhalde. Çok uzaklaştı hatta. Bir baksın, acaba 94'te kaç kişiyi tanıyordu. Kibirli olmamak lazım. Topluma güzel mesajlar vermek lazım. İnsanlar, güzel sözler duyunca çok mutlu oluyor."

    'HERKESİN ADAMLIĞI, İNSANLIĞI HERKESİ AŞAR'

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    İmamoğlu: Erdoğan İstanbul'un projeleriyle yorulmasın, bu kadar sorun var, onlarla ilgilensin
    İmamoğlu, Erdoğan'ın "Çıkmış ne diyor Trabzonluyum. Ya sen ‘Trabzonluyum' diyerek benim Trabzonlu hemşehrilerimi mi aldatacaksın? Yani eğer işe oradan bakıyorsan şu anda benim Hazine ve Maliye Bakanım Trabzonlu. İçişleri Bakanım aynen Trabzonlu. Sanayi ve Teknoloji Bakanım Trabzonlu. Aynı şekilde Grup Başkanvekilim Muş, o da Trabzonlu. Yani burada mesele hangi şehirden olup olmadığın değil, adam olup olmadığın önemli" sözlerine de yanıt verdi.

    "‘Halkın dediği olur. Millet ne derse, o olur' diyen kendileri" ifadelerini kullanan İmamoğlu, şöyle devam etti:

    "Bu sözün daha güzel bir şekli var. Mustafa Kemal Atatürk demiş ya, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' biz onu temsil ediyoruz. İki gün sonra milletin huzuruna çıkacağız. Tekrar devlet adamlığı görevine davet ediyorum. Bu süreçte hükümeti temsil eden kim varsa en tepeden yetkililere kadar, tedbir alsınlar. Sandık güvenliği konusunun hâlâ tartışılıyor olması, bir utanç. O konuda gereğini yapsınlar. Başka konulara girmesinler. Aşar onları. Benim şahsımla, adamlığımla ilgili konular, onların dağarcığını aşar. Herkesin adamlığı, insanlığı herkesi aşar. Ben konuşmam mesela onlarla ilgili. Hiç kimseyle ilgili konuşmam. Ne yapacağımı anlatırım. Benim şahsımla ilgili yorum yapmak onları aşar. Gerek yok bu kadarına."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1023)

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, CHP, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Trabzon, İstanbul
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