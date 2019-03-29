Erdoğan: CHP'ye, HDP'ye, sözde İYİ Parti'ye gönül veren kardeşlerim ideolojiye mi esere mi oy vereceksiniz?

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
— Terör koridoru diye bir şey bırakmadık, bırakmayacağız.
— Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma hedefimize inşallah daha emin adımlarla ilerleyeceğiz.
— Size bize silah doğrultan, evlatlarımızın katillerinin tepesine binmeye devam edeceğiz.
— Kandil'deki operasyon sonrası en kafa adamları şu an ağır yaralı. Diğer 4'ü gitti.
— Devletimizi tehdit eden Kandil'deki terör baronları şu anda kaçacak delik arıyor.
— Türkiye'nin gündeminden terör meselesini tamamen kaldıracağız. CHP'nin Kandil güdümlü ittifak ortaklarına rağmen başaracağız.
— 15 Temmuz gecesi olanları biliyorsunuz. Darbecilerin şerefine kadeh kaldıran şerefsizler, bu şehre, bu ülkeye hizmet edemez.
— Bu pazar İstanbul'da Binali kardeşimize destek vereceğiz ve bunlara en büyük şamarı atacağız.
— HDP, Kandil sevicileri İstiklal Marşı'na tavırlıdır. Türk Bayrağı'nı bile korkularından kongrelerinde zor asarlar.
— Demokrasimizi Cumhur İttifakı ile güçlendireceğiz.
— AK Parti belediyeciliğinin en takın tanığı Ümraniye'dir. Ümraniye eser siyasetinin kıymetini bilir.
— CHP'ye, HDP'ye, sözde İYİ Parti'ye gönül veren kardeşlerim ideolojiye mi esere mi oy vereceksiniz?
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)