Bakan Selçuk: Gençlerimiz hem yazları çalışma hem de cep harçlığı kazanma imkanına kavuşacak

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayından itibaren yeni bir sosyal çalışma başlatacaklarını belirterek, "Gençlerimiz hem yazları çalışma hem de cep harçlığı kazanma imkanına kavuşacaklar" dedi.

Aydın’da Yenipazar ilçesini ziyaret eden Selçuk burada bir pideciye girerek ustalarla hamur açtı. Daha sonra Hamzabali Mahallesi'nde vatandaşlara hitap eden Selçuk, AK Parti’nin gönüllerin ve milletine aşkla hizmet etmeyi kendisine görev bilen bir parti olduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı'mızla da bu süreçte daha da güçlendik. Bu birlikteliğin 31 Mart akşamında zaferle sonuçlanacağına canıgönülden inanıyoruz." diye konuştu.

Selçuk, gençler için bir müjdesi olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Gençlerimiz için mayıs ayından itibaren Bakanlığımız bir sosyal çalışma programı başlatıyor. Gençlerimiz hem yazları çalışma hem de cep harçlığı kazanma imkanına kavuşacaklar. Mayıs ayından itibaren İŞKUR'a başvurarak sosyal çalışma programımıza katılmanızı da diliyoruz. Gençlerimiz inşallah ülkemizin daha üst kademelerine yükselecek."

Selçuk'un babası eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ise konuşmasında kızıyla gurur duyduğunu söyledi. Programa AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve Cumhur İttifakı'nın Yenipazar Belediye Başkanı adayı Suat Menderes de katıldı.