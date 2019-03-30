TSK'den 'Pençe' harekatı

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, Irak kuzeyinde PKK elebaşlarına ait hedefler ile eylem hazırlığı içinde bulunanlara karşı hava harekatı düzenlendi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Operasyon Planı çerçevesinde Irak kuzeyi Kandil'de PKK terör örgütü elebaşlarına ait sözde karargah, barınak ve sığınaklar ile Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinde sınır birliklerimize eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen PKK'lı teröristler 30 Mart 2019 tarihinde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak vurulmuştur."
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