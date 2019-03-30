TSK'den 'Pençe' harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği ve 'Pençe' adını verdiği hava harekatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, Irak kuzeyinde PKK elebaşlarına ait hedefler ile eylem hazırlığı içinde bulunanlara karşı hava harekatı düzenlendi.

© AA / AA: PKK'nın lider kadrosu öldürüldü

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Operasyon Planı çerçevesinde Irak kuzeyi Kandil'de PKK terör örgütü elebaşlarına ait sözde karargah, barınak ve sığınaklar ile Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinde sınır birliklerimize eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen PKK'lı teröristler 30 Mart 2019 tarihinde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak vurulmuştur."