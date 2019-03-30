Erdoğan: Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini sahada mutlaka çözeceğiz

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarınki yerel seçimler öncesinde bugün Kağıthane'de halka seslendi. Erdoğan, "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil, sahada mutlaka çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

— Ekonominin patronu benim, kabinem, ekonomiyi biz yönetiyoruz, belediye başkanları değil.

— Bu bir beka seçimidir.

— Ya Rabbi, bu ittifakımızı pazara kadar değil, mezara kadar devam ettirmeyi bize nasip eyle.

— Bunların seçim listeleri Kandil'de hazırlanıyor.

— Bizim IMF ile bir ilişkimiz yok, borcumuzu ödedik, bitti o iş.

— Ya siz benim milletimi patates, domates, biberle mi aldatacaksınız. Ya benim milletim Çanakkale geçilmez derken bir tas çorbaya talim etmiştir.

— Ekonominin patronu benim, belediye başkanı mı ülkenin ekonomisini yönetecek?

— Suriye meselesini seçimlerden sonra sahada çözeceğiz.

— Silahlı terörü bitirmekte ne kadar kararlıysak ekonomik terörü bitirmekte de o kadar kararlıyız.