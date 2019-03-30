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23:02 30 Mart 2019
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    Yıldırım Kaya

    CHP: Seçim akşamı sokağa çıkacak grupların oluşturulduğu yönünde çok sayıda ihbar geliyor

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1050)
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, partisinin il başkanlığına seçim akşamı sokağa çıkacak gruplar oluşturulduğu ve görevlendirmeler yapıldığı yönünde çok sayıda ihbar geldiğini söyledi.

    CHP'den bir ekip 31 Mart Yerel Seçim güvenliğine ilişkin Ankara Valisi Vasip Şahin ile bir görüşme yaptı. Görüşmeye; CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ile Ankara Milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi, Nihat Yeşil ve Servet Ünsal da katıldı.

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    Ankara Valisi Vasip Şahin ile yapılan görüşmeden sonra bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "Hangi partiden olursak olalım, kime oy verirsek verelim tüm vatandaşlarımızı sağduyuya çağırıyorum. Bu vatan hepimizin, kardeşliğimizi, huzurumuzu bozacak davranışlara pirim vermeyelim. Savaşa gitmiyoruz, karşımızda düşman yok. Demokrasinin gereği yerel yöneticilerimizi seçiyoruz" dedi.

    'SEÇİMLERİNİN GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ BİZİ ENDİŞELENDİREN DUYUMLAR ALIYORUZ'

    Seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu söyleyen Kaya, "Yarın, 31 Mart Pazar günü yerel yöneticilerimizi seçmek için sandık başına gideceğiz. Biz seçimleri demokrasi şöleni olarak görüyoruz. Çünkü gerçek demokrasilerde, halkın gerçek iradesinin hiçbir baskıya maruz kalmadan, sandığa yansıması, olmazsa olmazlardan biridir" ifadesini kullandı.

    Kaya'nın görüşme sonrasında yaptığı açıklamanın öne çıkan bölümleri şöyle:

    CNN
    CC BY 2.0
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    — Yarın yapılacak yerel yönetim seçimlerinin güvenliğiyle ilgili bizi endişelendiren duyumlar alıyoruz. Ankara'nın birçok yerinde, Belediye Başkan Adayımız Mansur Yavaşın resminin yer aldığı paraya büründürülmüş, ağır hakaretler içeren bildiriler dağıtılıyor. Duvarlara halkı provoke etmek için yazılar yazılıyor. İl Başkanlığı'mıza seçim akşamı sokaklara çıkacak grupların oluşturulduğu ve görevlendirmelerin yapıldığı yönünde çok sayıda ihbarlar geliyor

    'ÜLKEMİZİ, KENTİMİZİ KİMLERİN YÖNETECEĞİNE KARAR VERMEK BİZİM ELLERİMİZDE'

    Bilal Erdoğan
    © AA / Orhan Akkanat
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    — Valiliğin, bugüne kadar seçimle ilgili yaptığı çalışmalarına teşekkür ederek, seçim güvenliği konusundaki endişelerimizi dile getirdik. Vatandaşlarımızın hiçbir baskı altında kalmadan, güven ve huzur içinde oy kullanmaları için gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettik" diyen Kaya, "Sayın Vali, huzur içinde bir seçimin gerçekleştirilmesi için tüm güvenlik tedbirlerin alındığını, vatandaşlarımızın güven içinde gidip oylarını kullanmaları için tüm ihbarların değerlendirildiğini söyledi.

    Mermi
    CC0 / Pixabay
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    — Toplumsal barışımız, birliğimiz, huzurumuz, kardeşliğimiz ve yaşadığımız kentlerimiz için 31 Mart Pazar günü sandık başına giderek özgür irademizle oyumuzu kullanalım." diyen Kaya, "Oy kullanmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Ülkemizi, kentimizi kimlerin yöneteceğine karar vermek bizim ellerimizde. Yalan haberlere ve iftiralara prim vermeden, seçme hakkımızı hiçbir etki ve baskı altında kalmadan kullanalım. Sandıklara sahip çıkalım, oy sayımında sandıklarımızın başında bulunalım, oy kullandığımız sandık sonuçlarının YSK kayıtlarına doğru girilip girilmediğini kontrol edelim.

    CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş
    © Sputnik / Elif Sudagezer
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    — Hangi partiden olursak olalım, kime oy verirsek verelim tüm vatandaşlarımızı sağduyuya çağırıyorum. Bu vatan hepimizin, kardeşliğimizi, huzurumuzu bozacak davranışlara pirim vermeyelim. Savaşa gitmiyoruz, karşımızda düşman yok. Demokrasinin gereği yerel yöneticilerimizi seçiyoruz." dedi. "Ankara halkı özgür iradesiyle Belediye Başkan Adayımız Mansur Yavaşı seçecek. Herkes sandıktan çıkan halkın iradesine saygı duyacak ve kabullenecek. Mansur Yavaş'ta tüm Ankara halkını kucaklayarak, plan ve projelerini halkın hizmetine sunacak.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1050)

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    Etiketler:
    YSK, CHP, Servet Ünsal, Nihat Yeşil, Ali Haydar Hakverdi, Rıfkı Güvener, Vasip Şahin, Ankara
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