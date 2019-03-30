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03:35 31 Mart 2019
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Siyasete girdiğim tarihten bu yana bu kadar düzeysiz bir seçim süreci yaşamadım

    © AA / Emin Sansar
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1058)
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyasete girdiğim tarihten bu yana bu kadar düzeysiz bir seçim sürecini hiç yaşamadım. Ne kadar bel altı vuruşlar, iftiralar varsa hepsini gördük" dedi.

    Yerel seçimler öncesinde son mitingini 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bir bahar rüzgarı estireceklerini söyledi.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Emrah Yaşar
    Kılıçdaroğlu: Hayatımda bu kadar bel altı vurulan bir seçime ilk kez giriyorum
    Kılıçdaroğlu, "Siyasete girdiğim tarihten bu yana bu kadar düzeysiz bir seçim sürecini hiç yaşamadım. Ne kadar bel altı vuruşlar, iftiralar varsa hepsini gördük" ifadelerini kullandı.

    "Ne yaparlarsa yapsınlar güneş balçıkla sıvanmıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu ülkeye hizmet için yolumuza devam edeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla bunun mücadelesini vereceklerini söyledi.

    Herkesten, yarın sabah sandıklara giderek Millet İttifakı'na oylarını vermelerini isteyen Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları Mansur Yavaş'a her türlü iftiranın atıldığını ancak seçilmesi halinde Yavaş'ın Ankara'yı iyi bir şekilde, ayrım yapmadan yöneteceğini vurguladı.

    Kılıçdaroğlu, mitinglerde güvenliği sağlayan kamu görevlilerine ve polislere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

    'SANDIKLARI ASLA TERK ETMEYECEĞİZ'

    CHP Genel Bașkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Ali Atmaca
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    "Bütün kamu görevlileri, halkın polisi, devletin görevlileri oldukları sürece benim başımın üstünde yeri vardır. Yarın sandıklara gidip oyumuzu kullanacağız. Tahrikler, saldırılar yapabilirler. Gayet sakin olacağız. Bütün sandıkları gözden geçireceğiz ve denetleyeceğiz. Islak imzalı tutanakları alacağız, genel merkeze göndereceğiz. Millet İttifakı'nı oluşturan diğer siyasal partilerle de işbirliğimiz bu bağlamda devam ediyor. O açıdan tahriklere kapılmayın. Tahrik edebilirler, provokasyon yapabilirler. Bütün bunları büyük bir sükunetle geçiştireceğiz. Akşam Allah'ın izniyle, sizlerin takdiriyle Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı alacak. İtirazlar edilecek, ben bunları çok iyi biliyorum ama sandıkları asla terk etmeyeceğiz."

    'YENİ BİR ATMOSFER ÇIKACAK'

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    Kamu görevlilerine seslenen Kılıçdaroğlu, "Siz, bir siyasal partinin memuru değilsiniz. Sizin tabi olduğunuz yasanın adı Devlet Memurları Kanunu. Yani her biriniz birer kamu görevlisisiniz. Dolayısıyla bir siyasal partinin beklentilerine göre baskı kurmak, şu veya bu şekilde toplumu yanıltmak gibi bir görevin olmaması gerekir. Bu bağlamda valisinden kaymakamına kadar bütün kamu görevlilerini uyarmak benim görevimdir. Herkesin oturup doğru dürüst, hukuk içinde görev yapması lazım" diye konuştu.

    Kılıçdaroğlu, Ankara'da Yavaş'ın, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun, Adana'da Zeydan Karalar'ın seçileceğini, Türkiye'de herkesin nefes aldığı yeni bir atmosferin çıkacağını kaydetti.

    Konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkan adayları Alper Taşdelen ile vatandaşları selamladı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1058)

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    Etiketler:
    Millet İttifakı, CHP, Alper Taşdelen, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı
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