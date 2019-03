Temelli: Seçim süreci bir hafta daha uzasa Erdoğan bana 'Sezai Kardeşim' diyecek

Hakkâri Milletvekilleri Leyla Güven'in "Abdullah Öcalan'a dönük tecridin sonlandırılması" talebiyle başlattığı açlık grevi eyleminin 143 gününde olduğunu hatırlatan Temelli, adım atılması konusunda Adalet Bakanı'na, hükümete çağrıda bulunarak, şöyle konuştu:

"Kimse ölmesin istiyoruz. Bakın dört insan cezaevinde yaşamını yitirdi. Sırf bu adaletsizliğe, hukuksuzluğa dikkat çekmek için. Hiç kimse ölmeden bu adımı atın dedik. Dört insanımızı yitirdik. Başka insan ölmesin, başka hiçbir insan yaşamını yitirmesin diye bir an önce yasaların gereğini yerine getirin."

'BURASI BİZİM YURDUMUZ, HİÇ BİR YERE GİTMİYORUZ'

Ayrımcılık ve hukuksuzluğun her yeri kapladığını söyleyen Temelli, "Bize diyor ki, 20 milyon Kürde diyor ki 'defolun gidin'. Biz de ona diyoruz ki burası bizim yurdumuz, bizim vatanımız; hiçbir yere gitmiyoruz. Yarın sandığa gidiyoruz ve o sandıktan barışı, demokrasiyi, HDP'yi çıkartıyoruz. Gidecek olan sensin, seçimle geldin seçimle gideceksin. Çamura yatma!" diye konuştu.

Temelli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tuzla mitingindeki "HDP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum" sözleriyle ilgili olarak şunları söyledi:

'SEÇİMLER GELDİ Mİ KARDEŞ OLUYORUZ'

© AA / Ferdi Uzun Temelli: Ülkede bir tek iktidarın beka sorunu var

"Seçimler geldi mi kardeş oluyoruz, seçimler bitiyor yine bize kurt işareti yapmaya başlıyor. Artık yeter diyoruz. Êdî bes e. Biz artık seni dinlemiyoruz. Bugün artık hiçbir Kürt bu yalana, bu ikiyüzlülüğe prim vermeyecek. Kürtler kardeş oldu. Dün bir aşama daha kat etmiş, HDP'lilere de kardeşim demiş. İddia ediyorum bu seçim bir hafta sonra olsun, bu bana "Sezai Kardeşim" demeye başlar"

Seçmeni sandığa gitmeye ve oyuna sahip çıkmaya çağıran Temelli, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin her yerini bir seçeneğe de kavuşturduk. Demokrasi, barış seçeneğine kavuşturduk. Tek başımıza iktidara gelemiyorsak, AKP-MHP bloğunun karşısında demokrasi güçleri iktidara gelsin diye demokrasi güçlerine güç katacağız. AKP-MHP bloğunu gerileteceğiz. O yüzden yarın Türkiye'nin her yerinde HDP'liler Şırnak'ta oy kullanır gibi Cizre'de, Amed'te, Van'da, Kars'ta oy kullanır gibi İstanbul, Antalya, Adana ve Ankara'da oy kullanacak. Hiç öyle bunların kara propagandası bize tesir etmez. Biz ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Yarın Türkiye'nin her yerinde oyumuza irademize sahip çıkıyoruz."