Mersin'de Türkiye vatandaşı olan Suriyeliler yerel seçimde ilk kez oy kullandı

Gazipaşa Mahallesinde oyunu kullanmaya gelen Suriyelilerden öğretmen Halil Mustafa, Suriye'nin Lazkiye kenti nüfusuna kayıtlı olduğunu belirtti ve 1.5 yıl önce eşi ve 3 çocuğuyla Türkiye vatandaşı olmayı hak kazandığını anlattı. Seçimlerde hizmeti iyi yapan ve Suriyelileri dışlamayan adaya oy verdiklerini söyleyen Mustafa, Türkiye'de oy kullandıkları için heyecanlı olduklarını söyledi.

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Oyunu kullanan bir diğer Suriyeli Feride Mahmud ise eşi ve iki kızıyla oy kullandığını belirtti: "5 yıl önce Halep'ten Türkiye'ye savaş nedeniyle gelmiştik. Türkiye vatandaşlığını geçen sene aldık. Mühendisim. Vatandaşlık başvurusunu yapmıştım ve geçen sene vatandaş olmaya hak kazandım. Türkiye'de ilk kez yerel seçimlerde oyumuzu kullanıyoruz. Mersin'e kim iyi hizmet edecekse o kazansın diyoruz. Türkiye vatandaşı olarak oy kullandığımız için sevinçliyiz. Güzel bir duygu."

Türk vatandaşlığına geçen 79.820 Suriyeli'den yaşları 18’in üzerinde olan 5399’unun oy kullanma hakkı bulunuyor.

Mersin'de de vatandaşlık alan ve yaşı 18'in üzerinde olan 3000 Suriyeli'nin oy kullanma hakkı var.