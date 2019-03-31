Davutoğlu: Ortak kader yolculuğumuza sağlam adımlarla devam etmeliyiz

© REUTERS / Ümit Bektaş Türkiye'de yerel seçim: İlk sonuçlar gelmeye başladı

Davutoğlu, "1946'dan bu yana çok partili demokrasi ne kadar kesintiye uğrarsa uğrasın sonunda milletimiz sandıkta iradesini ortaya koydu. Şimdi hepimize düşen milletimizin iradesine saygı duyarak ortak aidiyet bilincimize sahip çıkmak" dedi.

Kişisel Twitter adresinden açıklama yapan Davutoğlu şunları kaydetti:

"1946'dan bu yana çok partili demokrasi ne kadar kesintiye uğrarsa uğrasın sonunda milletimiz sandıkta iradesini ortaya koydu. Bugün de yine genci yaşlısı milyonlarca vatandaşımız kanaatini oylarıyla ifade etti."

"Şimdi hepimize düşen milletimizin iradesine saygı duyarak ortak aidiyet bilincimize sahip çıkmak, ortak kader yolculuğumuza sağlam adımlarla devam etmektir."