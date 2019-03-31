Balıkesir'de AK Parti ile İYİ Parti yarışıyor: Fark yüzde 1'in altında

Balıkesir kıran kırana bir yarışa sahne oluyor. Açılan sandık oranı yüzde 71'e ulaşırken, AK Parti adayı Yücel Yılmaz yüzde 48, İYİ Parti adayı İsmail Ok yüzde 47 oranında.
Balıkesir'de 2014 seçimlerinde AK Parti yüzde 39.8, MHP yüzde 31.6, CHP yüzde 25.3 oy almıştı. AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, ‘metal yorgunluğu' gerekçesiyle istifa ettirilen belediye başkanlarındandı. CHP ve İYİ Parti, İYİ Partili İsmail Ok'un adaylığında anlaşmıştı.
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