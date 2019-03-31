CHP Genel Başkan Yardımcısı Koç: Mansur Yavaş kazandı

Koç, ellerindeki verilerin YSK'nin aktardığından daha fazla olduğunu söyleyerek, "Mansur Yavaş seçimi kazandı" dedi.

'ANKARA'DA BİR TARİH YAZILIYOR'

CHP Genel Başkan yardımcılarının YSK'ye gittiğini ve veri akışıyla ilgili görüşmeler yaptığını belirten Koç şöyle konuştu:

"İlginç bir seçim partisinde birlikteyiz. Seçim sonuçları açkılandı andan itibaren Anadolu Ajansı'nın davranış kalıbı ortaya çıktı. Ankara ile ilgili gelişmelerde onlar da kabul etmiş görünüyorlar. Ankara'da bir tarih yazılıyor. Bizim elimizdeki veri akışına göre beş altı puan farkla Mansur Yavaş kazanmıştır. Resmi yavaşlatılmış veri akışı bile üç puana yakın fark gösteriyor. Seçimde yenilgi noktasında hazımsızlık yaşamakta olanların bunu kabul etmeleri gerekiyor. Türkiye'nin birçok yerinde YSK elli altı dakika veri akışını durdurmuştur. Hemşerilerim, sakin olacaksınız. Tüm tasnif işlemleri bitene kadar sandıktaki görevlilerimiz görevlerine devam edeceklerdir. Hiçbir sandık görevlimiz sandıkları asla terketmesinler. Ankaralı hemşerilerimiz lütfen vakur olalım. 25 yıl sonra Ankara'da tarih yazılıyor. Bu İstanbul, Adana, Balıkesir gibi illerimiz de gecenin ilerleyen saatlerinde devam edecektir"

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç konuşuyor https://t.co/AAbImOvTHb — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) March 31, 2019

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