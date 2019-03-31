Ayrıntılar geliyor.
#Canlı: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, partisinin il başkanlığında açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/rWEK0lEHUi— AA Canlı (@AACanli) 31 марта 2019 г.
.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "İstanbul'da seçimi kazandık" açıklamasını yaptı.
Ayrıntılar geliyor.
#Canlı: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, partisinin il başkanlığında açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/rWEK0lEHUi— AA Canlı (@AACanli) 31 марта 2019 г.
.
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