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02:31 01 Nisan 2019
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    Muhittin Böcek

    Antalya'da seçimlerin kazananı CHP'nin adayı Muhittin Böcek

    © Fotoğraf : İHA/CEM DENNY EKİCİ
    Türkiye
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    Antalya CHP adayı Muhittin Böcek ve AK Parti adayı Menderes Türel arasındaki seçim yarışının sonuçları belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Böcek, yüzde 50.78'lik bir oranla seçimin kazananı oldu.

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    Antalya'da CHP'nin adayı Muhittin Böcek, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50.78'lik bir oyla yerel seçimlerin kazananı oldu. AK Parti'nin adayı Menderes Türel ise yüzde 46.45 oranında oy aldı.

    2014 yerel seçimlerinde CHP'nin kalesi olarak kabul edilen Antalya'da AK Parti kazanmıştı.

    2014 seçimlerinde AK Parti'nin adayı Türel, yüzde 36.4 oranında oyla belediye başkanı seçilmişti. CHP'nin o dönemki adayı Mustafa Akaydın da yüzde 34.6'lık bir oy almıştı.

    MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?

    Muhittin Böcek, 1962 yılında Antalya Konyaaltı'nda doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Önce Halkla İlişkiler, ardından İktisat Bölümü Lisans eğitimi aldı. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi'nin Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. 18 Nisan 1999 tarihinde Anavatan Partisi'nden aday olduğu seçimlerde Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi.

    28 Mart 2004 yerel seçimlerine bu kez CHP'den aday oldu ve aynı göreve tekrar seçildi. Mart 2009 yerel seçimlerine yine CHP adayı olarak giren Böcek, seçimi açık farkla kazandı. 30 Mart 2014 seçimlerinde Muhittin Böcek, merkezde dört dönem üst üste seçim kazanan ilk belediye başkanı oldu. Dört dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Böcek, aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı KentKonseyi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Böcek, evli ve bir çocuk babası.

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, AK Parti, CHP, Menderes Türel, Muhittin Böcek, Antalya
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