Iğdır'da açılan sandık oranı yüzde 100: AA verilerine göre HDP adayı kazandı

Resmi olmayan sonuçlara göre Iğdır'da seçimi, AK Parti ve İYİ Parti'nin de destek verdiği MHP'nin adayı İsa Yaşar Tezel, yüzde 46.65 oy aldı.
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HDP Eşbaşkan adayları Yaşar Akkuş ve Eylem Çelik, oyların yüzde 50.12'sini aldı.
İlk sonuçlarda 0.04 farkla AK Parti ve İyi Parti'nin de destek verdiği Tezel ilk sırada yer alıyordu. Sandıkların yüzde 81'i açıldığında HDP yüzde 2.11 farkla öne geçti.
Açılan sandık sayısı yüzde 92'ye yükseldiğinde yeniden MHP ilk sıraya yükseldi. Verilerin saat 02.26'da güncellenmesiyle HDP birinci oldu.
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