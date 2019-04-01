Şişli'de Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Keskin: Seçmen AKP’ye hizmet edeni affetmedi

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Kemal Erdemol’a açıklama yapan Keskin, “Artık başkansınız, Ne düşünüyorsunuz?” sorusunu “aday olmadan önce defalarca, hem de açık ara ile seçileceğimi söyledim” sözleriyle yanıtladı.

Keskin şunları söyledi: “Hem Sarıgül’ün hem de DSP’nin alacağı oylardan fazla oy alacağım demiştim. Yaptığım anketlerde de bu görülüyordu. Bakın CHP Şişli’de bir markadır. Bu markayı yükselten seçmenler, partilerini bölen birini, AKP’ye hizmet eden birini affetmedi. Partimizin bir vefası var. Bizim içimizde kalıp da DSP’ye oy vermek ahlaki bir tutum değildir. Seçim sonuçları CHP seçmeninin ne kadar tutarlı, bilinçli olduğunu gösterdi. Umarım birileri bundan ders alır. Arzu ettiğimiz sonuca ulaştık. Buradan size söylüyorum. Hiç kimseyi ötelemeyeceğiz. Bize oy versin vermesin her Şişliliye hizmet edeceğiz. Bunu göreceksiniz. Bana oy vermeyenlerin de başkanı olacağım. Çağdaş bir belediyecilik nasıl yapılır göstereceğiz.”