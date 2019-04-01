CHP tarafından aday gösterilen ve Avcılar Belediye Başkanlığı'nı kazanan Turan Hançerli, Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı oldu. Hançerli, AA'nın verilerine göre yaklaşık yüzde 52 oy alarak en yakın rakibini 6 puan farkla geçti.

Avcılar Belediye Başkanlığı'nı, Anadolu Ajansı (AA) verilerine yüzde 52 oranında oy alan CHP'li Turan Hançerli kazandı.

Hançerli Twitter'da paylaştığı mesajda "Her gün daha istekli çalışacağım, teşekkürler Avcılar" ifadesini kullandı.

Birlikte yürüdük.Yürüdükçe büyüdü sevgimiz;her eve,her insana ulaştı.Beklediğimiz bahar geldi.Size söz verdim,durmayacağım;size duyduğum hizmet aşkıyla her gün daha istekli,daha özverili çalışacağım.Hiç kimse "Turan Hançerli verdiği sözü tutmadı"demeyecek.Teşekkür ederim Avcılar! pic.twitter.com/MABkdXkKQc — Av. Turan Hançerli (@TuranHancerli) March 31, 2019

Peki Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı Turan Hançerli kimdir?

1975 yılında Tokat'ta doğan Hançerli 1993 yılında geçirdiği kaza sonrası iki kolunu kaybetti.

1999 yılı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans ve 2011 yılı Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans derecesini aldı.

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Türkiye'nin 65 noktasında şubesi bulunan ve kamu yararına çalışan Türkiye Sakatlar Derneği'nin Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Ayrıca, Engellilerin Çatı Örgütü olan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Hukuk'tan Sorumlu Genel Sekreterlik görevine seçildi.

Denge ve Denetleme Ağı Kuruluşu, Yürütmesi ve Temsilinde aktif rol üstlendi. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Ağın yürüttüğü "Seçimin Şeffaflığı" kampanyasının oluşumunda ve yürütülmesinde aktif görev aldı ve kampanyanın süreç ve sonuçlarını uluslararası gazetelere lanse etti.

Engelli Hakları, Ayrımcılık ve Örgütlenme konularında 150'yi aşkın seminer ve panel konuşması yaptı. Ayrıca engelliler ve engelli dernekleri adına Danıştay ve yerel mahkemeler nezdinde gönüllü olarak onlarca dava takip etti.