Yıldırım: İstanbul'da sayım sürüyor, İmamoğlu 25 bin fazla oy almış görünüyor

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul için oy sayımının devam ettiğini söyledi. Yıldırım, "Rakip aday İmamoğlu 25 bin fazla oy almış görünüyor. Aradaki farkın 10 katından fazla iptal var" dedi ekledi: "Tebrik etmesini biliriz ama süreç sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı kime verirse başkan o olacak."

Yıldırım, AK Parti'nin Beyoğlu ilçesindeki Sütlüce mahallesinde bulunan il başkanlığı binasının önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Tebrik etmesini biliriz ama süreç sürüyor. Kuşkusuz Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı kime verirse başkan o olacak.

— İstanbullu söyleyeceğini söylemiştir. Oy veren, vermeyen İstanbullu hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İstanbul halkının takdiridir. Oyu veren İstanbullulardır. Onların takdiri başımızın gözümüzün üstündedir.

— Rakip aday İmamoğlu 25 bin fazla oy almış görünüyor. Aradaki farkın 10 katından fazla iptal var. 31 bin 136 sandık var. Her sandıktan bir tane oy yanlış yazılmış olsa bu 31 bin 136 eder ki bu da aradaki farktan daha fazladır.