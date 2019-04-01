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16:19 01 Nisan 2019
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    Mustafa Kalaycı

    Kalaycı, MHP'nin itiraz edeceği yerleri açıkladı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1147)
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    MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, CNN Türk'te Dicle Canova'nın konuğu oldu. "İmamoğlu önde gidiyor dense de henüz sonuçlanmadı" diyen Kalaycı, MHP'nin itiraz edeceği yerleri açıkladı.

    MHP'nin bir büyükşehir, 10 il olmak üzere 227 belediye kazanmış olduğunu belirten Kalaycı, "2014 seçimlerinde aldığımız belediye 173'tü. Belediye başkanlığı sayısında bir bereketimiz oldu" şeklinde konuştu. 

    Kalaycı sözlerine şöyle devam etti: 

    Fatih Şahin
    © AA /
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    'İMAMOĞLU ÖNDE DENSE DE HENÜZ SONUÇLANMADI'

    Gerek Adana — Mersin MHP'nin elinde olan şehirler, gerekirse İstanbul; İstanbul gerçi henüz tartışmalı. YSK'nın açıklamasında İmamoğlu önde gidiyor dense de henüz sonuçlanmadı. Büyükşehiri karşımızdaki ittifak aldı ama ilçelerine baktığımız zaman Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğünü görüyoruz. 39 belediyenin 25'ini Cumhur İttifakı almış. Yine Ankara'ya baktığımız zaman CHP'nin üç ilçe alabildiğini görüyoruz. Bu neyi gösteriyor? Aslında bunu sorgulamak lazım.

    Ankaralı Mansur Yavaş'ı belediye başkanı yaptı ama. Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın bariz bir üstünlüğü var. E ne olacak şimdi? Bunu sormak, sorgulamak lazım. Ankara için de Konya için de MHP'nin gönül verenleri seçmenimiz, yine tamamına yakını Cumhur İttifakı'na bağlı kalmıştır. Sahada da gördük. sonuç itibariyle rakamlara baktığımız zaman da bu bunu gösterir. Seçmenimizle de herhangi bir sıkıntımız yok.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    AK Parti Genel Sekreteri Şahin: Ankara'da seçim sonuçları kamuoyuna yansıdığı şekilde değil
    'SON BİR HAFTADA YENİ SALDIRI DÜZENLEDİLER'

    Aslında insanımız ekonomi anlamında çok sıkıntıda. Çiftçimiz sıkıntıda esnafımız hakeza. Ama milletimiz bu yaşadığı sorunların nedenlerini de biliyor. 3 yıl içinde Türkiye'nin başına gelmeyen melanet kalmadı. Ve en son ekonomik saldırılar. Bir hafta 10 gün içerisinde de yeni bir saldırı düzenlediler.

    Dediğim gibi bunun bir ekonomik saldırı sonucu oluştuğunu vatandaş da biliyor. Çiftçimiz mazot — gübre fiyatlarının ikiye katladığını yaşıyor. Bunun döviz artışından kaynaklandığını o da görüyor. Evet ‘sıkıntı içerisindeyim' diyor ama milli varlığına, bekasına sahip çıkıyor. Bu anlamda da Cumhur İttifakı'na gereken desteği veriyor.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven
    © AA /
    YSK Başkanı Güven: İstanbul'da İmamoğlu önde, AA benim müşterim değil
    'SONUCUN DEĞİŞEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

    Özellikle Kırklareli'nde çok az bir oyla kaybetmiş görüyoruz. Belki de 10'un altında bir oy. Orada itirazımız var. Yine Iğdır'da az bir farkla HDP adayı önde görünüyor. Orada da itirazımız var. Bunun dışında da 1400 civarında belediye başkanlığı seçimi oldu. Çeşitli yerlerde bizim itirazımız, karşı adayların itirazı söz konusu. Ekibimiz var avukat arkadaşlardan oluşan, haklarımız oralarda aranıyor. Sonucun değişebileceğini düşünüyoruz. Geçersiz oylar epeyce var. Genelde de baktığımız zaman; kullanılan oy ile geçersiz oy 2 milyona yakın.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1147)

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    Etiketler:
    itiraz, seçim, 31 Mart seçimleri, CNN Türk, AK Parti, CHP, MHP, Ekrem İmamoğlu, Mustafa Kalaycı, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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