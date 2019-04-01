AK Partili Şenocak: İstanbul'da sonuç AK Parti ve Binali Yıldırım'dır

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul'da seçimi kendilerinin kazandığını söyledi. Şenocak, "Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da sonuç, AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır" dedi.

AK Partili Şenocak, dün yapılan yerel seçimlerin sonucunu etkileyecek usülsüzlükler tespit ettiklerini belirterek, "Geçersiz oyların sonucu değiştireceği aşikar" ifadesini kullandı.

"İstanbul'da sonucu etkileyecek usulsüzlükler fazlasıyla mevcut. Bunu ispat etmeye fazlasıyla hazırız. Partimizin bir haksızlıkla karşı karşıya kaldığını tespit ettik" diyen Şenocak, şöyle konuştu:

"YSK'nın kesin sonuçlarını olgunlukla beklemeye devam ediyoruz. Biz başkaları gibi her seçim sonuçlarında mızmızlanan, hazımsızlıkla sağa sola saldıran taraf olmadık. Şeffaf bir sonucun peşine düşmemize farklı anlamlar yüklemesinler. Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da sonuç, AK Parti ve sayın Binali Yıldırım'dır. "

"Sonuç ne olursa olsun saygı gösterecek, milletimizin tercihi başımızın üzerinde diyeceğiz" diyen Şenocak, "Geçirdiğimiz 15 seçim süreci tecrübemiz bize gösteriyor ki ilk defa bizim sistemimizle seçim kurullarındaki sistem arasında böyle bir farkla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.