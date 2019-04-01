Uğur Dündar 'Haksızlığa karşı çıkıyorum' deyip istifa etti

Dündar Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Halk Televizyonu'nu bugünlere getiren ekipten Lâle Özan Arslan, Semra Topçu, Rahmi Aygün, Barış Yarkadaş, Atakan Gültekin ve Gokhan Demirel'in işlerine son verilmiş! Bu haksızlığa karşı çıkıyor ve 6 yıldır tek kuruş almadan program yaptığım Halk TV'den ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

Halk Televizyonu'nu bugünlere getiren ekipten Lâle Özan Arslan,

Semra Topçu, Rahmi Aygün, Barış Yarkadaş, Atakan Gültekin ve Gokhan Demirel'in işlerine son verilmiş!

Bu haksizlığa karşı çıkıyor ve 6 yıldır tek kuruş almadan program yaptığım Halk Tv'den ayrılıyorum. — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) 1 Nisan 2019

​Öte yandan, Halk TV Ana Haber'e gazeteci İrfan Değirmenci getirildiği belirtiliyor.