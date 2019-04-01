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17:50 01 Nisan 2019
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    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık

    Yerel seçimler için hangi anket şirketi ne demişti?

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1153)
    172

    Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, AKP'li rakibi Binali Yıldırım'ın önünde. İzmir ve Ankara'da da CHP adayları kazandı. Her ne kadar resmi sonuçlar ilan edilmese ve İstanbul için kazanan ‘netleşmese' de gözler her seçim öncesi tahmin yapan anket şirketlerine çevrildi.

    Fatih Şahin
    © AA /
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    Seçime son iki hafta kala yayınlanan anketlerin büyük çoğunluğunda İzmir ve Ankara'yı CHP'nin alacağı belirtilirken, İstanbul için başa baş bir yarış olacağı görüşü öne çıkmıştı.

    AA'nın verilerine göre İmamoğlu saat 16.00 itibariyle yüzde 48.79, Yıldırım ise yüzde 48.51 oya sahip. Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş yüzde 50.9, AKP'li Mehmet Özhaseki ise yüzde 47.1'de. İzmir'de ise CHP'nin adayı Tunç Soyer yüzde 58.06, AKP'li Nihat Zeybekci ise yüzde 38.67 oy aldı.

    Diken'de yer alan habere göre, anket şirketlerinin tahminleri şu şekildeydi:

    İSTANBUL

    Mediar (8-19 Mart): Binali Yıldırım (Yüzde 46.12) — Ekrem İmamoğlu (Yüzde 43.36)

    Optimar (19-22 Mart): Binali Yıldırım (Yüzde 49.7) — Ekrem İmamoğlu (Yüzde 48.8)

    ORC (21-27 Mart): Binali Yıldırım (Yüzde 49.6) — Ekrem İmamoğlu (Yüzde 47.2)

    31 Mart yerel seçimi- Oy pusulası
    © Fotoğraf : İHA
    Seçime 10 gün kala anket şirketlerinden açıklamalar
    Piar (20-27 Mart): Binali Yıldırım (Yüzde 48.2) — Ekrem İmamoğlu (Yüzde 50.3)

    AKAM (29 Mart): Binali Yıldırım (Yüzde 46.1) — Ekrem İmamoğlu (Yüzde 52.2)

    ANKARA

    Mediar (8-19 Mart): Mehmet Özhaseki (Yüzde 42.86) — Mansur Yavaş (Yüzde 45.06)

    ORC (21-27 Mart): Mehmet Özhaseki (Yüzde 48.6) — Mansur Yavaş (Yüzde 47.9)

    Piar (20-27 Mart): Mehmet Özhaseki (Yüzde 43.2) — Mansur Yavaş (Yüzde 54.7)

    AKAM (29 Mart): Mehmet Özhaseki (Yüzde 44.1) — Mansur Yavaş (Yüzde 54.8)

    İZMİR

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    DHA
    Erdoğan: Bu seçimlerde anket firmalarının hepsi iflas edecek
    Mediar (8-19 Mart): Nihat Zeybekci (Yüzde 37.96) — Mustafa Tunç Soyer (Yüzde 56.20)

    ORC (21-27 Mart): Nihat Zeybekci (Yüzde 42.3) — Mustafa Tunç Soyer (Yüzde 54.7)

    Piar (20-27 Mart): Nihat Zeybekci (Yüzde 35.6) — Mustafa Tunç Soyer (Yüzde 63.1)

    AKAM (29 Mart): Nihat Zeybekci (Yüzde 32.2) — Mustafa Tunç Soyer (Yüzde 66.4)

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1153)
    Etiketler:
    tahmin, anket, seçim, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Piar Araştırma, Mediar Araştırma Şirketi, Optimar Araştırma, Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM), ORC Araştırma, Anadolu Ajansı (AA), İstanbul, İzmir, Türkiye, Ankara
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