Yerel seçimler için hangi anket şirketi ne demişti?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, AKP'li rakibi Binali Yıldırım'ın önünde. İzmir ve Ankara'da da CHP adayları kazandı. Her ne kadar resmi sonuçlar ilan edilmese ve İstanbul için kazanan ‘netleşmese' de gözler her seçim öncesi tahmin yapan anket şirketlerine çevrildi.