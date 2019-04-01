Yerel seçimlerde Anadolu Ajansı tartışması sürüyor: Genel Müdür Kazancı, gelen telefon üzerine yayını durdurma talimatı verdi

Yerel seçimlerin İstanbul sonuçları büyük tartışmalara sahne oldu. Anadolu Ajansı'nın (AA) önce Binali Yıldırım'ı önde gösterip ardından uzun süre boyunca veri paylaşmaması tepki çekerken, Odatv ise Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gelen telefonun ardından Kazancı'nın yayını durdurma talimatı verdiğini iddia etti.

© AA / Mehmet Ali Özcan CHP'li Öztrak: Anadolu Ajansı acınacak hâlde

Dün yurt çapında düzenlenen yerel seçimlerde en çok tartışılan il olan İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin yeni iddialar ortaya çıktı.

Odatv'nin Anadolu Ajansı (AA) kulislerine dayandırdığı habere göre, önce Binali Yıldırım'ı önde gösteren ancak daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının ardından uzun süre veri paylaşmayan Anadolu Ajansı'nın tepki çeken bu hamlesi Genel Müdür Şenol Kazancı'nın talimatı üzerine gerçekleştirildiği iddia edildi.

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CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun ilk açıklamasının ardından, İmamoğlu ile AK Parti adayı Yıldırım arasındaki fark 5 bine kadar düşmüştü. O saate tüm seçim verilerinin akışı sağlanıyordu. Bu sırada Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya 'yukarıdan' telefon geldi. Kazancı da, AA Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka'yı arayarak yayını durdurma talimatı verdi. Yakup Şıvka da bu talimatı yerine getirdi ve tüm Türkiye'nin hatta dünyanın konuştuğu skandal durum ortaya çıktı. AA, saatlerce İstanbul'un seçim sonuçlarını vermedi.

Odatv'nin haberinde ayrıca, AA Genel Müdürü Kazancı'nın geçmişine ilişkin bilgiler de verildi.

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AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarının Kurucu Başkanlığı'nı yapan Şenol Kazancı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da başdanışmanlığını yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da okuduğu Kartal İmam Hatip Lisesi kökenli olan ve üniversite yıllarından itibaren Bilal Erdoğan ile birlikte olan Kazancı, Albayrak Grubu'nun da avukatlığını yaptı. Bilal Erdoğan ile yakın arkadaş olan Şenol Kazancı'nın medya deneyimi de tartışmalara neden olmuştu.

TV Net'te bir süre yayın yönetmenliği yapan Şenol Kazancı, yaklaşık 100 yıllık bir tarihe sahip, Yunus Nadi ve Halide Edip Adıvar gibi isimlerin öncülüğünde, Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile kurulan Anadolu Ajansı'nın başına getirildi.