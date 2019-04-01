Yerel seçimlerde Anadolu Ajansı tartışması sürüyor: Genel Müdür Kazancı, gelen telefon üzerine yayını durdurma talimatı verdi

Odatv'nin Anadolu Ajansı (AA) kulislerine dayandırdığı habere göre, önce Binali Yıldırım'ı önde gösteren ancak daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının ardından uzun süre veri paylaşmayan Anadolu Ajansı'nın tepki çeken bu hamlesi Genel Müdür Şenol Kazancı'nın talimatı üzerine gerçekleştirildiği iddia edildi.
'KAZANCI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİ DİREKTÖRÜNE TALİMAT VERDİ'
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun ilk açıklamasının ardından, İmamoğlu ile AK Parti adayı Yıldırım arasındaki fark 5 bine kadar düşmüştü. O saate tüm seçim verilerinin akışı sağlanıyordu. Bu sırada Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya 'yukarıdan' telefon geldi. Kazancı da, AA Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka'yı arayarak yayını durdurma talimatı verdi. Yakup Şıvka da bu talimatı yerine getirdi ve tüm Türkiye'nin hatta dünyanın konuştuğu skandal durum ortaya çıktı. AA, saatlerce İstanbul'un seçim sonuçlarını vermedi.
Odatv'nin haberinde ayrıca, AA Genel Müdürü Kazancı'nın geçmişine ilişkin bilgiler de verildi.
HÜKÜMET BAĞLANTILARI VE MEDYA DENEYİMİ TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU
TV Net'te bir süre yayın yönetmenliği yapan Şenol Kazancı, yaklaşık 100 yıllık bir tarihe sahip, Yunus Nadi ve Halide Edip Adıvar gibi isimlerin öncülüğünde, Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile kurulan Anadolu Ajansı'nın başına getirildi.
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