Kayıt
20:51 01 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Şenol Kazancı

    Yerel seçimlerde Anadolu Ajansı tartışması sürüyor: Genel Müdür Kazancı, gelen telefon üzerine yayını durdurma talimatı verdi

    © AA / Elif Öztürk
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1161)
    0 04

    Yerel seçimlerin İstanbul sonuçları büyük tartışmalara sahne oldu. Anadolu Ajansı'nın (AA) önce Binali Yıldırım'ı önde gösterip ardından uzun süre boyunca veri paylaşmaması tepki çekerken, Odatv ise Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gelen telefonun ardından Kazancı'nın yayını durdurma talimatı verdiğini iddia etti.

    Faik Öztrak
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    CHP'li Öztrak: Anadolu Ajansı acınacak hâlde
    Dün yurt çapında düzenlenen yerel seçimlerde en çok tartışılan il olan İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin yeni iddialar ortaya çıktı.

    Odatv'nin Anadolu Ajansı (AA) kulislerine dayandırdığı habere göre, önce Binali Yıldırım'ı önde gösteren ancak daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının ardından uzun süre veri paylaşmayan Anadolu Ajansı'nın tepki çeken bu hamlesi Genel Müdür Şenol Kazancı'nın talimatı üzerine gerçekleştirildiği iddia edildi. 

    'KAZANCI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİ DİREKTÖRÜNE TALİMAT VERDİ'

    CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun ilk açıklamasının ardından, İmamoğlu ile AK Parti adayı Yıldırım arasındaki fark 5 bine kadar düşmüştü. O saate tüm seçim verilerinin akışı sağlanıyordu. Bu sırada Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya 'yukarıdan' telefon geldi. Kazancı da, AA Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka'yı arayarak yayını durdurma talimatı verdi. Yakup Şıvka da bu talimatı yerine getirdi ve tüm Türkiye'nin hatta dünyanın konuştuğu skandal durum ortaya çıktı. AA, saatlerce İstanbul'un seçim sonuçlarını vermedi.

    Odatv'nin haberinde ayrıca, AA Genel Müdürü Kazancı'nın geçmişine ilişkin bilgiler de verildi. 

    HÜKÜMET BAĞLANTILARI VE MEDYA DENEYİMİ TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

    Ekrem İmamoğlu
    © AFP 2019 / Yasin Akgül
    AA oyların yüzde 100'ünü açıkladı: İstanbul'da İmamoğlu 23 bin 945 oyla önde
    AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarının Kurucu Başkanlığı'nı yapan Şenol Kazancı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da başdanışmanlığını yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da okuduğu Kartal İmam Hatip Lisesi kökenli olan ve üniversite yıllarından itibaren Bilal Erdoğan ile birlikte olan Kazancı, Albayrak Grubu'nun da avukatlığını yaptı. Bilal Erdoğan ile yakın arkadaş olan Şenol Kazancı'nın medya deneyimi de tartışmalara neden olmuştu.

    TV Net'te bir süre yayın yönetmenliği yapan Şenol Kazancı, yaklaşık 100 yıllık bir tarihe sahip, Yunus Nadi ve Halide Edip Adıvar gibi isimlerin öncülüğünde, Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile kurulan Anadolu Ajansı'nın başına getirildi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1161)
    Etiketler:
    iddia, açıklama, kulis, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), AK Parti, Anadolu Ajansı (AA), Odatv, Yakup Şıvka, Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, Şenol Kazancı, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünyanın en ilginç kuşları
    Sıradışı görünümüyle dikkat çeken egzotik kuş türleri
    Karikatür
    Guaido, 91 yurtdışı seyahatini nasıl finanse ettiğini açıklamayı reddetti
    İnfografik_TEST
    Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet