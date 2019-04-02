İmamoğlu: 2019 rüzgarı estireceğiz

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu, "1989 rüzgarı tekrar esecek mi?" sorusuna "O zamanla bu zamanı bir tutamayız. Biz 2019 rüzgârı estireceğiz. Seçimi kazanmak bu süreçteki en kolay adım" yanıtını verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'nın sorularını yanıtladı.

"102 günlük kampanya sürecinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna İmamoğlu, "Parti ayırmaksızın yurttaşlarla buluştuk. Sorunlarını dinledik, çözümler aradık. Çok olumlu ve örneği olmayan bir kampanya süreci yürüttüm. Daha önce de kampanya süreçleri izlemiştim. Farklı bir süreç yönettiğimi düşünüyorum. Sürece katkı sunan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.

Kaya'nın sohbetin devamında yönelttiği sorular ve İmamoğlu'nun bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

- İlk projeniz ne olacak?

İstanbul'un ilk projesini tanımlamak çok güç. Her konusu ayrı önemli. Yönetim anlayışı çok farklı ve önemli bir konu benim için. Bambaşka, yaratıcı ve insan odaklı projelerimiz hayata geçecek.

'KENT HUZUR BULACAK'

- Yurttaşlarla buluşmanızda sık sık ‘İstanbul'da yaşayanların yüzde 60'ının fırsatını bulsam giderim' dediklerini belirttiniz. Ya şimdi?

Bu anketlerin sonucu. İstanbul iyi ve mutlu olursa, Türkiye iyi ve mutlu olur. İstanbul iyi olmazsa, ne yazık ki Türkiye'nin durumu da iyi olmaz. İstanbul çok önemli bir şehir. İstanbullu yurttaşların yaşam kalitesini arttırarak, anılarını tazelemek istiyoruz. Belediyecilik tecrübemle İstanbul'da yaşayanlara bu kenti hissettireceğim. Bu kentte huzur bulunulacak. Fırsatını bulsa kaçan değil üreten bir toplum olacak.

- Peki, 1989 rüzgarı tekrar esecek mi?

O zamanla bu zamanı bir tutamayız. Biz 2019 rüzgarı estireceğiz. Seçimi kazanmak bu süreçteki en kolay adım. Önemli olan bundan sonraki süreç. Rüzgârı hissetireceğiz. Nitelikli bir kentte yaşatacağız.

- Mansur Yavaş ve Tunç Soyer'le seçilmeleri halinde bir araya geleceğinizi söylemiştiniz. Yakın bir zamanda bir araya gelme durumu olacak mı?

Süreç bizim için hala devam ediyor. Tabii ki bir araya geleceğiz. Güzel bir buluşma olacak.