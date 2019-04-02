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    Mansur Yavaş

    Yavaş: Ankara halkına hizmet etmemizi kimse engelleyemez, ortada Eskişehir örneği var

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1169)
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    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Mansur Yavaş, belediye meclisinde 'CHP azınlıkta' denerek engelleme imalarının anımsatılması üzerine “Onlar önemli değil. Ankara'ya hizmet etmemizi kimse engelleyemez. Bunun sorun olacağını sanmıyorum. Eskişehir örneği var ortada" dedi.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP'li Mansur Yavaş, Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in seçime dair değerlendirmelerde bulundu.

    Eş'in "Mansur Yavaş: Makam araçları azalacak" başlığıyla yayımlanan haberi şöyle:

    "31 Mart Yerel Seçimleri'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mansur Yavaş, göreve başlar başlamaz ilk işinin kurumdaki makam aracı sayısının hızla azaltılması olduğunu dile getirdi.

    Yavaş'tan Akşener'e teşekkür ziyareti
    © AA / Güven Yılmaz
    Yavaş'tan Akşener'e teşekkür ziyareti
    Cumhuriyet'e seçimi değerlendiren Yavaş, Ankara halkının seçimin adresini ortaya koyduğunu dile getirdi. Başkentte üçüncü seçimi olduğunu anımsatan Yavaş, bu kadar çirkin saldırıların olduğu ve düzeysiz tartışmaların yaşandığı seçimi ilk defa gördüğünü söyledi. Yavaş, ‘Ankara, isyanını sandıkta dile getirdi. Vatandaş öfkelendi, gerçekten bu siyasi kampanyanın yansımalarını her yerde hissettim. Oy kullanmayacaklar oy kullanmaya karar verdi. Bazı seçmen bu çirkin saldırılar ve düzeysiz söylemler nedeniyle oyunun rengini değiştirdi. Bunları sahada bire bir gözlemleme şansımız oldu' dedi.

    Ankara'daki ilk icraatının makam araçlarına yönelik olacağını belirten Yavaş, makama oturur oturmaz bu konuda çalışacağını dile getirdi. Yavaş, ‘Söz vermiştim makam araçlarını azaltacağım. Bu çakarların ortadan kaldırılmasını sağlayacağım. Başka bir sorun asfalt katılım payı nedeniyle hacizler yaşanıyor. Bunu tüm Ankaralılar biliyor ve yaşıyor. Yine söz vermiştim, bu hacizleri kaldıracağız. Ayrıca bir an önce Ankara'nın ekonomisinin kalkındırılması, işsizliğin azaltılması için ne mümkünse onu ele alacağız ve çalışmaya başlayacağız' değerlendirmesini yaptı.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : İHA
    İmamoğlu: Bütün CHP'liler nöbete gelsin
    Oy sayımını ailesiyle birlikte izlediğini dile getiren Yavaş, çıkacak sonuçtan ve başarıdan emin olduğunu, bunun rahatlığını yaşadığını vurguladı.
    İstanbul Belediye Başkanlığı yarışında önde görünen CHP'li Ekrem İmamoğlu'na ilişkin sonuçların geciktirilmesiyle ilgili sorumuz üzerine Yavaş, Anadolu Ajansı ve YSK'nin bilgi akışındaki gecikmelere tepki gösterdi. Yavaş, ‘AA her seçim bunu yapıyor. Geçen seçimlerde yaşananları herkes biliyor. İstanbul'da veri akışı durduruldu, herkes gördü. Ankara'da da iki saat veri akışını durdurdu. Seçim sonuçlarının sağlıklı duyurulması için AA ve YSK bu işi yeniden ele almalı ve düzenlemeli' dedi.

    Ankaralılara da çağrıda bulunan Yavaş, şöyle konuştu:

    ‘Ankaralılara şunu söyledim: Oy versin vermesin herkesin mutlu olduğu bir döneme giriyoruz. Ayrıştırma, ötekileştirme dönemi yok oldu. Ankara halkı müşteri değildir. Ankara halkı bizim hemşerimizdir. Herkesin eşit yurttaş olduğu bir dönem açılıyor. Kesinlikle herkesin kolay ulaşabildiği bir belediye başkanı olacağım. Bu yüzyılın gereklerine uygun hizmeti alan bir Ankara için kolları sıvayacağız.'

    Yılmaz Büyükerşen
    © Fotoğraf : DHA
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    'ONLAR ÖNEMLİ DEĞİL'

    Yavaş, belediye meclisinde CHP azınlıkta denilerek engelleme imalarını anımsatmamız üzerine, ‘Onlar önemli değil. Ankara halkına hizmet etmemizi kimse engelleyemez. Bunun sorun olacağını sanmıyorum. Eskişehir örneği var ortada. Kimse hizmeti engellemeye cesaret etemez' değerlendirmesini yaptı."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1169)
    Etiketler:
    hizmet, belediye, yerel seçim, Ankara Büyükşehir Belediyesi, CHP, AK Parti, Yılmaz Büyükerşen, Mansur Yavaş, Eskişehir, Ankara, Türkiye
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