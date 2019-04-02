Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere Elektrik Üretim AŞ'nin aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi belirlendi. Yeni düzenlemeye göre dağıtım şirketlerine yapılan satışların fiyatı yüzde 37 zamlanmış oldu.

Yerel seçimlerin seçimlerin bitmesi ile birlikte ilk zam haberi elektrikten geldi. EPDK'nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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Buna göre, EÜAŞ'ın dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışları kilovatsaat başına 12.6335 kuruşdan 17.2700 kuruşa arttırıldı. Bu düzenleme sonrası elektriğe yüzde 37 zam gelmiş oldu.

Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında satışları ise kilovatsaat başına 25.4600 kuruş olarak belirlendi.

Öte yandan 1 Nisan 2019'dan itibaren uygulanmak üzere dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve düşük tüketimli abonelerin faaliyet bazlı ve nihai tarifeleri de açıklandı.