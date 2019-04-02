İmamoğlu Ankara’ya gidiyor: İlk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'ya gideceği bildirildi.
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Sözcü'de yer alan haberde İmamoğlu'nun ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edeceği ifade edildi.
Ziyaretin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği belirtilen İmamoğlu'nun, daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Mansur Yavaş ile görüşeceği öğrenildi.
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