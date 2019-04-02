Altaylı: Davutoğlu’nun çok hızlı bir biçimde harekete geçeceği yolunda bilgiler, kulisler geliyor

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, seçim sonuçlarına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Altaylı, "Bu seçim sonuçları bir süredir konuşulan 'yeni' partilerin kurulumunu nasıl etkiler? Burada tahminden çok duyumlarımı paylaşmak isterim" dedi.

Fatih Altaylı, Habertürk'te "Herkes kazandı, herkes kaybetti" başlığıyla yayımlanan yazısında seçim sonuçlarını ve bir süredir ileri sürülen 'yeni parti' iddialarını değerlendirdi.

"Bu seçim sonuçları bir süredir konuşulan 'yeni' partilerin kurulumunu nasıl etkiler? Burada tahminden çok duyumlarımı paylaşmak isterim" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

© AA / Halil Sağırkaya Davutoğlu: Ortak kader yolculuğumuza sağlam adımlarla devam etmeliyiz

"Davutoğlu'nun çok hızlı bir biçimde harekete geçeceği yolunda bilgiler, kulisler geliyor.

Bu ay içinde o cepheden bazı hamleler gelebilir.

Babacan tarafında ise yine gelen duyumlara göre '3 ay bekleyelim ve Cumhurbaşkanı'nın hamlelerini görelim' eğilimi ağır basıyormuş.

Bu arada Beşir Atalay, Suat Kılıç ve Mehmet Şimşek de Babacan'ın yanında yer alacaklar diye ciddi bir bilgi geldi.

3 ay uzun süre ama çok da uzun değil.

Göreceğiz.

İktidar kanadında ise hükümette bazı bakanlıklarda değişimler olabileceği, bazı bakanların görev yerinin değişebileceği konuşuluyor.

Özellikle de yerel seçim sonuçlarına bağlı olarak."