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15:15 02 Nisan 2019
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    Muhtarlığı kazanamayınca oyun parkını söktü

    Muhtarlığı kazanamayınca oyun parkını söktü

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
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    Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğanlar köyünün 20 yıllık muhtarı Mehmet Akyol, seçimi kaybedince bir hafta önce yaptırdığı çocuk parkını sökerek, kullanılamaz hale getirdi. Muhtarlık binasındaki elektrik sayacı ve bazı eşyalar ile odun kömürü de alan Akyol'a köylüler tepki gösterdi.

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    © AA / Ahmet Ekinci
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    31 Mart yerel seçimlerinde sonra muhtarlığın el değiştirdiği Alaplı ilçesi Yeni Doğanlar köyünde 20 yıldır muhtarlık yapan Mehmet Akyol, seçimden önce kurduğu oyun parkını, seçimi kaybedince yerinden sökerek getirdiği kamyona yükledi. Durumu gören köydeki vatandaşlar tepki gösterince söktüğü oyun parkını yerine koydu.

    Köyde ikamet eden İzzet Çelik, "Muhtar parkı söküyor diye bana haber geldi, hemen geldim ve baktım muhtar çoğunluğu arabaya yüklemiş ve keserek almış bende kendisine bunu sökemezsin dedim. O da bana mahkeme kararı var dedi. Aynı zamanda kaymakam aradı bende bunu sökmeye geldim dedi. Bende bugün resmi tatil, Kaymakam bugün arayıp söktürmez, yarın resmi tatil kalktığı zaman Kaymakam beyle görüşüp ona göre sökeriz dedik. Yoksa elinde resmi belge varsa sökersin dedim. Biraz tartıştık, bende söktürmem dedim. Oyun park malzemelerini aşağıya indirdiler. Bu muhtar bizden oy almak için bu parkı kurdu. Ve kaybedince de gelip keserek söktü" dedi.

    Muhtarlığı kazanamayınca oyun parkını söktü
    © Fotoğraf : İHA
    Muhtarlığı kazanamayınca oyun parkını söktü

    Acil servis, hastane
    © AA /
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    Bir başka Alaplı sakini Saffet Akın da, "Bir hafta önce oy için bu oyun parkını yaptı. Muhtarlığı kaybedince de buraya gelerek, çocukların oyun oynadığı parkları yıkmaya başladı. Burayı keserken bizler buraya geldik. Kendisi arabaya yüklüyordu ve yüklediği oyun parkını tekrar indirdik. Burada ne varsa çocukların oyun malzemesini kesmiş" diye konuştu.

    Köyün diğer Mahallesinde ikamet eden Sezai Çetin ise, "Eski muhtarımız kazanmasına bir hafta kala bir oyun parkı kuruyor. Kaybettikten sonra bana bu kaymakamın emri diye oyun parkını kesiyor. Bu insanlık suçu değil mi ve elektrik panosunu ben aldım diye sökmüş atmış. Sen almış olabilirsin ama bir yere bağışladığın zaman o demirbaşa geçer ve bir daha alamasın. Biz seni 20 sene başımızda taşıdık" diye konuştu.

    Bir başka köylü ise seçimi kaybeden muhtar Mehmet Akyol'un muhtarlıkta bulunan elektrik panosu ve kömürleri aldığını, bina içinde bulunan malzemelerin bir kısmının yakılarak imha edildiğini iddia etti.

    Muhtarlığı kazanamayınca oyun parkını söktü
    © Fotoğraf : İHA
    Muhtarlığı kazanamayınca oyun parkını söktü

    20 yıl Yeni Doğanlar köyünde Muhtarlık yapan Mehmet Akyol ise bu iddialara karşılık şöyle konuştu:

    "Daha önce bu yere BİMER'e şikayet konusu oldu ve bununla ilgili Alaplı Kaymakamlığında ifade verdim. Bu nedenle buraya oyun parkı mahkeme olduğu yere kurmam sıkıntılıydı. Bundan dolayı söktüm ve bu bana devlet tarafından verilmedi. Kendi imkanlarımla aldım."

    Etiketler:
    seçim, 31 Mart seçimleri, çocuk parkı, muhtar, Mehmet Akyol, Alaplı, Zonguldak
    Topluluk kurallarıTartışma
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