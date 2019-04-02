Beykoz, Çekmeköy ve Fatih'te geçersiz oylar yeniden sayılacak

Beyoğlu ile ilgili itirazı İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedilen AK Parti'nin Çekmeköy, Fatih ve Beykoz'daki itirazları ise kabul edildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından seçim usulsüzlüklerine ilişkin yapılan itiraz, Beykoz, Çekmeköy ve Fatih İlçe Seçim Kurulları tarafından kabul edildi.

Üç İlçe Seçim Kurulu, yapılan itirazları dikkate alarak geçersiz oyların yeniden ve tüm partilerin müşahitleri huzurunda sayılmasına karar verdi.

Beykoz'da 5352, Fatih'te 7354, Çekmeköy'de 5684 geçersiz oy vardı.

İstanbul'da CHP ile İyi Parti'nin Millet ittifakının adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti ile MHP'nin Cumhur ittifakının adayı Binali Yıldırım'ın 23 bin küsur oy önünde ipi göğüslemişti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 39 ilçede itiraz başvurusunda bulundu.

İmamoğlu'nun çağrısıyla CHP'liler ilçe seçim kurullarında nöbet tutarken, CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Kadın Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Feyza Altun, son durumla ilgili Twitter'dan paylaşımlarda bulundu.

Beykoz’da ısrarla oyları göremeyeceğimiz bir yere taşımaya çalışıyorlar — Feyza Altun (@feyzaltun) 2 Nisan 2019

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