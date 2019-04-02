MSB’den İmamoğlu açıklaması: Anıtkabir ziyareti usule uygun değildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Anıtkabir'de düzenlenen bütün törenlerin "Anıtkabir Hizmetleri Yönergesine" uygun olarak icra edildiği belirtildi.
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Açıklamada, "Bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, bugün Anıtkabir'i ziyaret etmişti. İmamoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' sıfatıyla imzalamıştı.
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