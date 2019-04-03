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06:36 03 Nisan 2019
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    İbrahim Karagül

    Yeni Şafak'ın yayın yönetmeni: 31 Mart’ta Türkiye’ye seçim üzerinden darbe yapılmıştır

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1203)
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    Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, seçim sonuçlarına ilişkin olarak "31 Mart seçimlerine İstanbul darbesi yapılmış. Türkiye’ye darbe yapılmış. Seçimler üzerinden, sandıklar üzerinden darbe yapılmıştır" dedi. Karagül, İstanbul'un seçimlerin yenilenmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

    İbrahim Karagül, genel yayın yönetmenliği görevini yürüttüğü Yeni Şafak'ta seçim sonuçlarını değerlendirdi.

    "* 31 Mart'ta Türkiye'ye seçim üzerinden darbe yapılmıştır. * Bir İstanbul projesi için FETÖ'cüler kullanılmıştır. * 15 Temmuz sonrasının ilk adımları atılmıştır. * Öyleyse İstanbul'da seçimler yenilenmeli" başlığıyla yayımlanan yazısında Karagül, "Çok ince bir hesap, çok detaylı bir planlama yapılmış. Ekipler kurulmuş, hazırlıklar yürütülmüş, koordinasyon sağlanmış, kimlerin ne yapacağı, kimlere ne tür görevler verileceği belirlenmiş" ifadesini kullandı.

    Seçim - sandık
    © AP Photo /
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    Karagül şöyle devam etti:

    "Sandıklar üzerinden ciddi bir operasyon yürütülmüş.

    Sessizce, hiç gürültü çıkarmadan, kimsenin dikkatini çekmeden bir gizli seçim darbesine girişilmiş, daha doğrusu bu yapılmış.

    Mesele seçim değil. Oy pusulalarındaki olağan yanlışlıklar değil, sayım hataları değil. Mesele matematik hesapları değil.

    Mesele demokrasiye inançla, seçim sonuçlarını hazmedip etmemeklealakalı değil. Mesele İstanbul'da belediyenin AK Parti'den CHP'ye geçmesi değil.

    31 MART'TA TÜRKİYE'YE SEÇİM ÜZERİNDEN DARBE YAPILMIŞTIR

    Çok daha derin, çok daha endişe verici bir durum var ortada.

    İstanbul için özel bir proje, Belediye Başkanı'nı değiştirmenin çok ötesinde bir senaryo uygulanmış.

    İstanbul üzerinden bir tür Türkiye tasarımı harekete geçirilmiş, ilk adım atılmış.

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    © AP Photo / Lionel Bonaventure, Pool
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    Bu mesele çözülemezse, gerçek tam anlamıyla ortaya çıkarılamazsa, bir adım sonrası Türkiye'dir. Bir yere yazın bunu!

    Gezi öncesi, 17-25 Aralık öncesi, 15 Temmuz öncesi uyuşukluğu, duyarsızlığı, dikkatsizliği burada da karşımızda sanki. Sakın ha, bu yeni durumu da öyle kabullenmeyin.

    Açık söylüyorum: 31 Mart seçimlerine İstanbul darbesi yapılmış.. Türkiye'ye darbe yapılmış. Seçimler üzerinden, sandıklar üzerinden darbe yapılmıştır.

    ÖNCE İSTANBUL'U DÜŞÜR, SONRA BÜTÜN TÜRKİYE'Yİ

    Gezi öfkesini, 17-25 Aralık komplosunu, 15 Temmuz'un arkasındaki aklı burada net olarak görüyoruz.

    Çokuluslu akıl, 31 Mart seçimlerine müdahale etmiş. AK Parti'nin İstanbul'u kaybetmesi için, İstanbul'u düşürmek için içeridekiler ve dışarıdakiler birlikte çalışmış.

    Türkiye'nin büyük mücadelesine 31 Mart için cephe kuranlar bununla kalmamış. Seçim gecesine ilişkin de planları varmış ve uygulanmış.Çokuluslu müdahalenin bir ayağı sandıklar üzerinden gerçekleşmiş.

    15 Temmuz'da İstanbul'u Anadolu'dan ayırmak isteyip de başaramayanlar, İstanbul'u düşürmek, ardından sonraki adımlara geçmek için sistematik, tehlikeli adımlar atmış.

    Seçimden, oydan çok öte bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye'yi tehdit eden kim varsa bu seçimde ortak çalışmış. ‘İstanbul'u düşürelim bir sonraki adımda Türkiye'yi düşürürüz' demişler.

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    © AA / İsa Terli
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    Devlet kadrolarındaki FETÖ'cüler etkin biçimde kullanılmış. PKK/HDP ekipleri etkin biçimde kullanılmış. CHP'lilerle bunlar arasında koordinasyon eğitimleri yapılmış. İşin yapılış şekli tam anlamıyla FETÖ tarzı. Anlaşılan o kadroları etkin biçimde

    kullanmışlar.

    AK Parti'nin oy depoları sıfırlanmış, geçersiz kılınmış, tutanaklara doğru geçirilmemiş, CHP'ye kaydırılmış. Çok dikkat çekmesin diye bazıları başka partilere yazılmış. Bu anlamda burada yüzlerce örnek sayabilirim.

    Yeni bir 15 Temmuz girişimi olursa, İstanbul Şehitler Köprüsü'nü tanklar mı kesecek yoksa Ekrem İmamoğlu'nun iş makineleri mi? Ankara'da belediye iş makineleri tankların yolunu mu kesecek yoksa milletin yolunu mu? İşte 31 Mart

    müdahalesinin devamında bunlar var.

    KİMSE KİBİRLİ NUTUKLARLA MİLLETİ KÖRLEŞTİRMESİN!

    Kimse konforlu sözlerle, kibirli entelektüel havalarla TV ekranlarında, gazete köşelerinde nutuklar atmasın. Milleti körleştirmeye kalkışmasın. Kimse AK Partili görünüp de gizli ve sinsi hesaplarını akil düşünceler gibi pazarlamasın.

    Kimse akıl vermeye, ayar vermeye kalkışmasın. O kimselerin Gezi olaylarında neler konuşup yazdıklarını da biliyoruz. 15 Temmuz'da ne haltlar yediklerini de biliyoruz. O kimselerin bugün hangi vazifelerle görevlendirildiklerini de biliyoruz.

    İstifham oluşturmak, kafa karıştırmak için yazmıyorum bunları. Hele hele bir operasyon, bir algı oluşturma düşüncem asla yok. Demokrasi, seçim sonuçları, milli irade dışında bir durumu aktarmaya çalışıyorum.

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    © Fotoğraf : DHA
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    KAMUDAKİ FETÖ'CÜLERLE PKK'LILAR ORGANİZE EDİLMİŞ..

    Bir müdahale, bir darbe, bir çokuluslu hesap ve bunun uygulanışından söz ediyorum.

    Bu planlamayı yapıp uygulayanlar, kamudaki FETÖ'cülerle PKK'lıları bu iş için koordine edenler, millet İttifakı üzerinden PKK'yı Ege ve Akdeniz'e taşıyanlar, belediye şirketlerinin kalbine yerleştirenler, 31 Mart günü Türk demokrasisine,

    seçimlere müdahale etmiştir.

    Şimdilik İstanbul'u konuşuyoruz ama Türkiye'nin kritik bölgelerinde de bu müdahalelerin izlerini göreceğiz. Açık söyleyeyim, bir Ulusal Güvenlik meselesi ile karşı karşıyayız.

    İSTANBUL'DA SEÇİM YENİLENMELİ

    1- Bütün İstanbul'da bütün sandıklar yeniden sayılmalı, gerekirse seçimler yeniden yapılmalıdır. En temizi İstanbul'da seçimlerin yenilenmesidir.

    2- Bu ince hesap, YSK'yı bile çaresiz bırakacaktır, YSK üzerinden bile bir aklama söz konusu olamayacaktır. Nitekim bu kadar ince planlamayı yapanlar bunu zaten düşünmüş, ona göre oyun planı hazırlamıştır.

    3- Sandık başkanları üzerinden de bir soruşturma açılmalı ve bu bir güvenlik meselesi olarak algılanmalıdır. Listelerde ne kadar FETÖ'cü ne kadar PKK'lı varsa ortaya çıkarılmalıdır.

    4- Seçim öncesi bu çevrelerin nasıl koordine edildiğine, nasıl eğitildiğine, hangi ortamlarda eğitim çalışmaları yürütüldüğüne ilişkin de soruşturma açılmalıdır.

    5- Yüzlerce PKK'lıyı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden aday listelerine alanların, kaç kişiyi sandıklara yerleştirdiği kesinlikle belirlenmelidir.

    Muharrem İnce
    © AA / Erhan Erdoğan
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    6- 31 Mart seçim yolsuzluğu konusunda sadece seçimlerle sınırlı değil, birdarbe girişimi, bir tür çokuluslu müdahale soruşturması açılması gerekir.

    ‘ERDOĞAN'I DEVİR, TÜRKİYE'Yİ DURDUR' ‘İSTANBUL DÜŞER, TÜRKİYE DÜŞER'

    ‘Erdoğan devrilir Türkiye durdurulur', ‘İstanbul düşer, Türkiye düşer' diyenler, 15 Temmuz'dan medet umanlar 31 Mart günü Türkiye'ye, demokrasiye, seçimlere müdahale etmiştir.

    ‘Milli irade'ye ayar verilmiştir. 15 Temmuz'dan sonraki ilk adımatılmıştır. Türkiye yeni bir çokuluslu müdahale görmüştür. Bugün bu müdahalenin detaylarını ortaya çıkaramazsak, bir adım sonrası Türkiye'dir, daha vahim müdahalelerdir.

    Soruları çalanlar İstanbul'da AK Parti'nin oylarını da çalmış, bu çok açık."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1203)
    Etiketler:
    aday, belediye, yerel seçim, Yeni Şafak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ankara Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, CHP, İbrahim Karagül, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Ankara, İstanbul, Türkiye
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